Chris Brown condenado a prisión: esta fue la razón detrás de la sentencia

La justicia británica condenó este lunes 26 de octubre a Chris Brown a ocho meses de cárcel, con la pena suspendida durante un año, tras declararse culpable de alteración del orden público por una agresión ocurrida en el 2023 en una discoteca londinense. El cantante evitará ingresar en prisión siempre que no reincida durante ese periodo.
Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de febrero del 2023 en el club Tape, en Mayfair. Según las grabaciones de seguridad analizadas en el juicio, Brown golpeó cuatro veces con una botella de tequila al productor musical Abraham Diaw durante un ataque de unos 20 segundos.
La Fiscalía describió la agresión como “brutal y sin provocación” y señaló que continuó mientras la víctima intentaba huir. Diaw también recibió patadas cuando estaba en el suelo y requirió atención hospitalaria por lesiones en la cabeza y las rodillas.
Los cargos iniciales por lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva fueron retirados tras la admisión de culpabilidad por alteración del orden público.
Al dictar sentencia, el juez Tony Baumgartner advirtió que la fama del intérprete no le concede privilegios ante la justicia. “Su fama, su éxito comercial y su posición profesional no le otorgan derecho a un trato especial. La ley se aplica por igual a todos”, afirmó.
El magistrado destacó que golpear reiteradamente con una botella de vidrio, especialmente en la cabeza, pudo causar lesiones mucho más graves. También señaló el peligro que representó la violencia para otras personas presentes en la discoteca.
Sin embargo, justificó la suspensión de la pena por la admisión de culpa, el cumplimiento previo de las medidas cautelares, el posible impacto del encarcelamiento sobre los cuatro hijos del cantante y el bajo riesgo de reincidencia.
La abogada defensora, Sallie Bennett-Jenkins, calificó lo ocurrido como un “incidente breve y profundamente lamentable”, transmitió disculpas a los asistentes del local y describió a Brown como un padre dedicado.
El tribunal de Southwark también condenó al preparador vocal y rapero Omololu Akinlolu, conocido como Hoody Baby, a cuatro meses de cárcel, suspendidos durante 12 meses. Su defensa sostuvo que intervino porque creía que Brown estaba siendo atacado. Ambos deberán pagar, además, 1.500 libras por costas judiciales.
Tras la agresión, los implicados salieron del Reino Unido. Brown fue detenido en mayo del 2025, cuando regresó para presentarse en Mánchester, y permaneció varios días bajo arresto hasta pagar una fianza cercana a los seis millones de euros.
La superintendenta jefa de detectives Christina Jessah, de la Policía Metropolitana, afirmó que las autoridades perseguirán a los responsables de actos violentos sin importar su perfil o condición.
Brown tiene antecedentes judiciales, entre ellos su encarcelamiento en Los Ángeles en el 2014 por incumplir la libertad condicional relacionada con la agresión contra Rihanna. Al salir del tribunal, entre vítores de seguidores, publicó en Instagram un video en el que levantó el pulgar hacia la cámara.