Chris Brown condenado a prisión: esta fue la razón detrás de la sentencia

La justicia británica condenó este lunes 26 de octubre a Chris Brown a ocho meses de cárcel, con la pena suspendida durante un año, tras declararse culpable de alteración del orden público por una agresión ocurrida en el 2023 en una discoteca londinense. El cantante evitará ingresar en prisión siempre que no reincida durante ese periodo.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de febrero del 2023 en el club Tape, en Mayfair. Según las grabaciones de seguridad analizadas en el juicio, Brown golpeó cuatro veces con una botella de tequila al productor musical Abraham Diaw durante un ataque de unos 20 segundos.

La Fiscalía describió la agresión como “brutal y sin provocación” y señaló que continuó mientras la víctima intentaba huir. Diaw también recibió patadas cuando estaba en el suelo y requirió atención hospitalaria por lesiones en la cabeza y las rodillas.

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