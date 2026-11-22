Cuando un artista internacional visita Costa Rica, es habitual que sus seguidores le entreguen decenas de obsequios. Lo inusual es que, entre esos regalos, una figura como Cazzu encuentre un libro cuyo protagonista lleva el nombre de Jujuy, la provincia argentina donde nació.

Tras su concierto en Costa Rica, celebrado el jueves 12 de noviembre, la cantante recibió el libro infantil Las aventuras de Jujuy, escrito por la costarricense Enar Pineda.

El relato sigue el recorrido de un pequeño mono tití que, al nacer, pierde a su madre y debe enfrentarse a un mundo desconocido sin su principal figura de protección.

Jujuy es el protagonista de la obra, inspirada en los monos del Caribe costarricense, que invita a los lectores a descubrir la capacidad de encontrar apoyo y protección en circunstancias difíciles.

Por su parte, Jujuy, la tierra natal de Cazzu, es reconocida internacionalmente por sus paisajes naturales. Entre ellos destacan la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco; las Salinas Grandes y los bosques de las Yungas.

Las aventuras de Jujuy es el segundo libro publicado por Enar Pineda, y vio la luz en 2022 bajo la casa editorial ClubdeLibros. La escritora y consultora en comunicación ha publicado otras tres obras: La revuelta de las vocales (2020), Los breves infiernos del paraíso (2024) y Juan sin nombre (2026).

Cazzu también mostró su afecto por la literatura costarricense cuando, en medio del concierto, detuvo la música para leer el poema “Discurso” del libro La mano suicida, de la escritora María Montero.