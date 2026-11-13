Carolina Jaikel hace un llamado tras recibir una de las quimioterapias más fuertes de su tratamiento: esto fue lo que dijo

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió un mensaje dirigido a quienes atraviesan un tratamiento contra el cáncer, luego de experimentar una de las sesiones de quimioterapia que más fuerte de todo su tratamiento.

Jaikel enfrenta un cáncer de pulmón en etapa cuatro con metástasis ósea, diagnosticado en 2025. Desde entonces, ha recibido tratamiento y mantiene controles médicos para dar seguimiento a la enfermedad. Según explicó previamente, continúa con quimioterapia incluso cuando los estudios no muestran enfermedad detectable.

En el testimonio que compartió con sus seguidores, relató que la sesión del lunes la obligó a detener sus actividades y permanecer varios días en cama.

“La quimio que me hice el lunes me revolcó de una manera que tenía rato que una quimio no me pegara tan duro”, expresó.

Aunque consideró que el calor, una posible deshidratación y las actividades que realizó el martes pudieron influir en cómo se sintió, aclaró que no tenía certeza de qué había provocado una reacción tan intensa.

Según contó, pasó la tarde del martes, el miércoles y todavía el día anterior a su mensaje en cama. El malestar fue tal que incluso le costaba levantarse y caminar dentro de su habitación.

“No todas las quimios son iguales”

A partir de esa experiencia, Jaikel hizo un llamado y recordó a otros pacientes y a sus familias que su vivencia no debe convertirse en una medida para evaluar los procesos de los demás.

“Hago este video para decirles que no todas las quimios son iguales, que no se comparen, que escuchen su cuerpo”, manifestó.

En su caso, explicó, ha tenido sesiones después de las cuales incluso pudo viajar, mientras que otras, como la más reciente, la han obligado a descansar por completo.

Para describir lo que siente durante los días más difíciles, recurrió a una imagen que suele conversar con un amigo: estar debajo del agua mientras observa cómo el mundo continúa.

“Se siente como que uno está debajo del agua y ve el mundo pasar y uno está ahí metido en los efectos de la quimio”, relató.

También habló del impacto emocional que tiene para ella sentirse tan mal físicamente. Sin embargo, su mensaje estuvo centrado en la esperanza de volver a encontrarse mejor después de esos momentos.

“En esos momentos uno siente que se hacen eternos esos días; pero el cuerpo después empieza a recuperar y uno vuelve a sacar la cabeza de ahí de debajo del agua y vuelve a empezar a ver otra vez la vida, tan linda como es”, expresó.

Carolina Jaikel agradeció el apoyo de familiares y cuidadores e instó a otros pacientes a tenerse paciencia, pedir ayuda y tratarse con amor durante los días más difíciles. (José Cordero/La Nación)

Un mensaje para pacientes y cuidadores

Jaikel también reconoció que este proceso le ha exigido aprender a soltar responsabilidades y aceptar el apoyo de otras personas.

“Tener paciencia, pedir ayuda. Es algo que a mí me cuesta mucho, hay que aprender a pedir ayuda”, comentó.

La fe, añadió, es uno de los apoyos a los que recurre durante los días más duros. Contó que ora y ofrece a Dios lo que está viviendo por quienes atraviesan situaciones que considera todavía más difíciles.

Su mensaje incluyó un agradecimiento a los familiares y cuidadores que acompañan a pacientes con cáncer. A ellos les expresó cuánto significa sentirlos cerca en medio del tratamiento.

“Ustedes no saben lo importante. La paz en el corazón y el amor que se siente sentirlos a ustedes cerquita”, dijo.

Finalmente, envió un abrazo a quienes reciben quimioterapia o radioterapia y les pidió tratarse con cariño durante los momentos de mayor agotamiento.

“Ténganse mucha paciencia, sepan pedir ayuda y sobre todo abrácense mucho, con amor, en estos días difíciles”, concluyó.