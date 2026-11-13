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Carolina Jaikel hace un llamado tras recibir una de las quimioterapias más fuertes de su tratamiento: esto fue lo que dijo

La esposa de Bryan Ruiz reveló que pasó varios días en cama por los efectos de su última sesión

Carolina Jaikel y su esposo Bryan Ruiz.
Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, pidió a quienes reciben quimioterapia escuchar su cuerpo y evitar comparaciones. redes
Fátima Jiménez