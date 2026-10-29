Carlos Rivera en Costa Rica: productora dio información importante sobre las entradas para la nueva fecha del concierto

El cantante mexicano Carlos Rivera reprogramó el concierto que tenía pactado para Costa Rica en noviembre, debido a una situación de salud que hasta lo llevará al quirófano. Sin embargo, sus seguidores solo tienen que esperar unos meses más para reencontrarse con el artista, ya que el show se realizará el 3 de abril de 2027.

El Estadio Nacional será el escenario donde el intérprete presente su gira Vida México Tour. Para esta presentación, BLieve, productora del espectáculo, informó detalles importantes sobre las entradas.

De acuerdo con la información de la organización, la venta de entradas para el recital se reactivará este viernes 30 de octubre en el sitio eticket.cr.

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