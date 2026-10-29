Carlos Rivera en Costa Rica: productora dio información importante sobre las entradas para la nueva fecha del concierto

El cantante mexicano Carlos Rivera reprogramó el concierto que tenía pactado para Costa Rica en noviembre, debido a una situación de salud que hasta lo llevará al quirófano. Sin embargo, sus seguidores solo tienen que esperar unos meses más para reencontrarse con el artista, ya que el show se realizará el 3 de abril de 2027.
El Estadio Nacional será el escenario donde el intérprete presente su gira Vida México Tour. Para esta presentación, BLieve, productora del espectáculo, informó detalles importantes sobre las entradas.
De acuerdo con la información de la organización, la venta de entradas para el recital se reactivará este viernes 30 de octubre en el sitio eticket.cr.
Para quienes ya habían comprado sus entradas para la fecha inicial, estas servirán para la nueva cita. BLieve confirmó que las ubicaciones de cada boleto se mantendrán intactas, así que el público no debe preocuparse por un cambio de localidad.
La tiquetera actualizará de forma automática la fecha y la hora de los boletos electrónicos ya adquiridos.
Quienes no puedan asistir a la nueva fecha o deseen el reintegro del dinero cuentan con la opción de reembolso a través de un formulario de gestión de trámites de BAC Credomatic que se puede llenar en este enlace: https://www.baccredomatic.com/es-cr/personas/solicitud-tramites-e-ticket/solicitud.
Para aclarar cualquier duda, la productora habilitó el correo contacto@believecr para atender a los usuarios; también se pueden realizar consultas por los canales de atención de Eticket.