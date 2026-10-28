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Viva

A cuatro días del concierto, organización de Trueno en Costa Rica anunció un cambio de fecha: esto fue lo que pasó

El rapero argentino presentará el espectáculo ‘Turrazo’ en un recinto diferente al que había confirmado

Trueno
Trueno es uno de los referentes del rap latinoamericano. Sus inicios fueron como 'freestyler'. Archivo
Jessica Rojas Ch.

A cuatro días de la realización de su concierto en Costa Rica, la producción del espectáculo del rapero argentino Trueno anunció que la presentación será reprogramada para una nueva fecha y en un recinto diferente al que se había confirmado.

El recital estaba previsto para este domingo 1.° de noviembre en Parque Viva; sin embargo, Go Time, organizadora del evento, confirmó en un comunicado de prensa que la presentación será el martes 1.° de diciembre en el Palacio de los Deportes.

“El cambio responde a causas de fuerza mayor que afectaron la logística de carga del artista. La reprogramación contempla únicamente el cambio de fecha y de recinto: el concierto mantendrá el mismo formato, horario, zonas y precios establecidos desde su anuncio original”, explicó la organización.