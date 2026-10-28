A cuatro días del concierto, organización de Trueno en Costa Rica anunció un cambio de fecha: esto fue lo que pasó

A cuatro días de la realización de su concierto en Costa Rica, la producción del espectáculo del rapero argentino Trueno anunció que la presentación será reprogramada para una nueva fecha y en un recinto diferente al que se había confirmado.

El recital estaba previsto para este domingo 1.° de noviembre en Parque Viva; sin embargo, Go Time, organizadora del evento, confirmó en un comunicado de prensa que la presentación será el martes 1.° de diciembre en el Palacio de los Deportes.

“El cambio responde a causas de fuerza mayor que afectaron la logística de carga del artista. La reprogramación contempla únicamente el cambio de fecha y de recinto: el concierto mantendrá el mismo formato, horario, zonas y precios establecidos desde su anuncio original”, explicó la organización.

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