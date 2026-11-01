Cantantes costarricenses vivieron noche inolvidable junto a estrellas internacionales en conciertos de Halloween

Dos artistas costarricenses vivieron una noche de ensueño cuando fueron invitados a cantar en tarima al lado de reconocidas estrellas internacionales durante diferentes conciertos para celebrar Halloween.

Por un lado, el limonense Gimario afirmó que vivió “la mejor noche de su vida”, y no es para menos, pues el cantante panameño Sech, quien formó parte de los artistas del Halloween Jogo en Costa Rica, lo invitó al escenario y para interpretar juntos el éxito del tico, Galán nunca muere.

“Me siento superfeliz y agradecido con Dios y la vida por dejarme pasar momentos únicos. Gracias a ustedes (fans) por el amor y el cariño tan grande que me demuestran”, escribió Gimario en una publicación luego de compartir fotos y videos del momento que le dio la vuelta a las redes sociales.

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