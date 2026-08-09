Cantante costarricense se convirtió en padre primerizo: ‘Mamita y bebé están sanitas’

El cantante costarricense Kavvo está que no cabe de la felicidad con el nacimiento de su primera hija.

La bebé nació este sábado 8 de agosto, según confirmó el artista en un estado de WhatsApp, donde aseguró que tanto la niña como la madre estaban muy bien de salud.

Elaysha llegó a la vida de Kavvo para convertirlo en papá primerizo. La niña es fruto de la relación que mantiene el intérprete con una joven llamada Kinneshy.

El cantante costarricense Kavvo y su pareja Kinneshy se convirtieron en papás este sábado 8 de agosto. (Archivo)

Desde que se enteró de que iba a ser padre, el cantante ha mostrado su alegría y las intenciones de ser un buen papá para la bebé. Cuando dio a conocer la noticia, también publicó una canción que les dedicó a la mamá y a la niña por nacer, la cual se titula Tú mi lugar.

“Me pusiste a darle a la vida gracias, trajiste al niño su infancia, me quitaste la arrogancia, me llenaste de esperanza”, dice parte de la composición.