Cantante costarricense se convirtió en padre primerizo: ‘Mamita y bebé están sanitas’

El cantante costarricense Kavvo está que no cabe de la felicidad con el nacimiento de su primera hija.
La bebé nació este sábado 8 de agosto, según confirmó el artista en un estado de WhatsApp, donde aseguró que tanto la niña como la madre estaban muy bien de salud.
Elaysha llegó a la vida de Kavvo para convertirlo en papá primerizo. La niña es fruto de la relación que mantiene el intérprete con una joven llamada Kinneshy.
Desde que se enteró de que iba a ser padre, el cantante ha mostrado su alegría y las intenciones de ser un buen papá para la bebé. Cuando dio a conocer la noticia, también publicó una canción que les dedicó a la mamá y a la niña por nacer, la cual se titula Tú mi lugar.
“Me pusiste a darle a la vida gracias, trajiste al niño su infancia, me quitaste la arrogancia, me llenaste de esperanza”, dice parte de la composición.