Bunbury le regaló a Costa Rica una noche sin pausas tras 12 años de espera

Después de más de 12 años de ausencia, Bunbury regresó a Costa Rica este lunes 26 de octubre para reencontrarse con un público que esperaba volver a escuchar en concierto su inconfundible voz y algunos de los temas que marcaron su carrera.

El espectáculo, en Parque Viva, reunió a seguidores que llegaron incluso desde República Dominicana para ser parte de la cita musical y, por supuesto, a cientos de costarricenses que anhelaban su regreso.

El negro predominó entre los asistentes. Camisetas con el rostro del artista español, su nombre y otros distintivos relacionados con su carrera formaron parte de la vestimenta de quienes esperaron durante más de una década para verlo nuevamente.

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