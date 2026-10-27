Bunbury le regaló a Costa Rica una noche sin pausas tras 12 años de espera

Después de más de 12 años de ausencia, Bunbury regresó a Costa Rica este lunes 26 de octubre para reencontrarse con un público que esperaba volver a escuchar en concierto su inconfundible voz y algunos de los temas que marcaron su carrera.
El espectáculo, en Parque Viva, reunió a seguidores que llegaron incluso desde República Dominicana para ser parte de la cita musical y, por supuesto, a cientos de costarricenses que anhelaban su regreso.
Al ser las 8 p. m., las luces se apagaron y comenzó a escucharse un curioso audio que animaba al público a guardar los celulares y respetar a quienes deseaban vivir el concierto en primera persona, y no a través de la pantalla del teléfono.
De inmediato, el público comenzó a corear a una sola voz: “¡Enrique, Enrique, Enrique!”. Los nervios se mezclaban con la emoción ante la inminente salida de Bunbury al escenario. Y así ocurrió: primero aparecieron sus músicos y, luego, el hombre detrás de grandes clásicos del rock en español salió a escena con un traje café y sus inconfundibles gafas.
El libreto se rompió cuando el artista hizo una pausa y pronunció unas breves palabras: “Una canción para las mentes despiertas del siglo XXI”. Así introdujo Despierta, uno de sus éxitos del 2013.
Y continuó en su concierto hecho para cantar a más no poder. Alaska, La carta, Porque las cosas cambian y Más alto que nosotros solo el cielo llegaron como previo a una de las canciones que más aplausos se llevó.
Los primeros acordes de De todo el mundo envolvieron el escenario en recuerdos y emociones, en una de las canciones que terminó entre gritos y aplausos.
Durante el espectáculo, la emoción era desbordante y, a las puertas del final, la canción Maldito duende se dejó las últimas entonaciones de los presentes, demostrando que Bunbury y Costa Rica no se olvidaron, sino que se reencontraron en una noche inolvidable.