El cantante estadounidense Bruno Mars compartió un mensaje de despedida para su padre, Peter Hernández, quien falleció a los 74 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, el artista recordó la relación que mantuvo con su padre y el papel que tuvo en su vida, especialmente en su formación musical.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música”, escribió el cantante.

La publicación estuvo acompañada de varias fotografías, entre ellas una imagen en blanco y negro en la que aparece abrazando a Hernández en una cama de hospital.

En su mensaje, el cantante también recordó cómo su padre estuvo presente en la crianza de sus seis hijos: cuatro hermanas, un hermano y él.

“Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar”, agregó.

El artista también hizo referencia a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en 2013.

“Te quiero, papá. Dale un beso a mamá de mi parte allá arriba”, concluyó.

Hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte de Peter Hernández.

Días antes de su fallecimiento, el lunes 16 de noviembre, la Academia de la Grabación dio a conocer que Bruno Mars está nominado en tres categorías para los Premios Grammy 2027: grabación del año por I Just Might; disco del año, por The Romantic, y canción del año, por Risk It All.

¿Quién era Peter Hernández y cuál fue su trayectoria como músico?

Según la revista People, Hernández fue un músico y percusionista estadounidense de ascendencia puertorriqueña y judía.

Originario de Brooklyn, Nueva York, creció en un entorno musical y desarrolló su carrera en Hawái, donde se especializó en el doo-wop, un género musical estadounidense basado en las armonías vocales y popularizado durante las décadas de 1950 y 1960.

A los 13 años comenzó a identificarse artísticamente como el Dr. Doo-Wop. Posteriormente fundó la agrupación Peter Hernandez and the Love Notes, que llegó a reunir 18 integrantes y fue incluida en el Salón de la Fama del Doo-Wop en 2014.

Durante la década de 1990, dirigió un espectáculo musical en el hotel Sheraton Waikiki, en Hawái, donde incorporó a sus hijos a las presentaciones. Bruno Mars comenzó a actuar allí desde pequeño, imitando a Elvis Presley, experiencia que marcó sus primeros pasos en el entretenimiento.

Peter también le enseñó a tocar el bongó, instrumento que el cantante ha señalado como fundamental para desarrollar su sentido del ritmo. Asimismo, influyó en su gusto por los trajes, los zapatos clásicos, los anillos y la estética de los artistas de generaciones anteriores.