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Brad Pitt convirtió la finca que compró con Angelina Jolie en un imperio millonario del vino: así es su popular negocio

Con una inversión cercana a los $60 millones en un predio de 500 hectáreas, el actor consolidó un exitoso modelo agrícola ecológico libre de pesticidas y químicos sintéticos

Actor Brad Pitt poses in the press room with the Oscar for Best Supporting Actor during the 92nd annual Oscars at the Dolby Theater in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
Brad Pitt levantó en Francia un próspero negocio vinícola de escala masiva. FREDERIC J. BROWN

Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA

El actor estadounidense Brad Pitt transformó su finca Chateau Miraval en Francia en un referente global de la vitivinicultura sustentable. La propiedad, que abarca 500 hectáreas de terreno en la localidad de Correns, significó una inversión de casi $60 millones por parte del intérprete.

El predio constituye un ecosistema diverso que incluye bosques autóctonos, olivares centenarios, campos de cultivo y un castillo histórico que funciona como eje central de las operaciones.

El objetivo principal del proyecto fue implementar un modelo de producción agrícola libre de herbicidas, pesticidas y químicos sintéticos, un estándar que Pitt decidió imponer desde el inicio de su gestión.