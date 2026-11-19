El artista costarricense Kike de Heredia rindió un homenaje musical al periodista Camilo Rodríguez, quien fue asesinado el lunes 16 de noviembre.

El trompetista y cantante echó mano de una canción que escribió después de la muerte del comunicador Parmenio Medina, quien también sufrió un atentado que le quitó la vida hace 25 años.

En la canción Basta ya, el artista habla sobre violencia, drogas e inseguridad. Al ritmo de cumbia canta: “Hoy matan a los niños, a mujeres y a ancianos y hasta a periodistas. Tanta inseguridad reina en todo lugar y mi coro dice así: ‘Basta ya, basta ya’”, mientras en el video corren diferentes imágenes, entre ellas, una fotografía de Rodríguez.

El tema lo escribió el intérprete hace varios años y menciona directamente a Parmenio Medina, quien fue asesinado en circunstancias similares a las que le quitaron la vida a Camilo. “Parmenio Medina Pérez, que en paz descanses. Costa Rica te recuerda y nunca te olvidará”, interpreta en la canción.

Más adelante, la letra continúa: “Hoy vemos a los sicarios que por unos pocos billetes matan a cualquiera”, y de nuevo fotografías de Parmenio y Camilo aparecen en el clip.

“Escribí esta canción después de que mataron a Parmenio Medina y hoy tengo que incluir también a Camilo Rodríguez. Solo buscando a Dios el mundo puede cambiar”, manifestó Kike de Heredia en un mensaje con el que compartió la canción.

Escúchela a continuación: