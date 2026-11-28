La administración del restaurante, bar y teatro Starview, ubicado en el distrito Carmen de San José, solicitó apoyo económico a sus clientes y seguidores tras el incendio que afectó sus instalaciones la mañana de este sábado 28 de noviembre.

Mediante un video publicado en las redes sociales oficiales del establecimiento, Mónica Villalobos, representante del comercio, mostró los daños ocasionados por las llamas y explicó que, según las primeras versiones manejadas en el sitio, el fuego habría comenzado en el exterior del inmueble.

“Estamos, la verdad, muy tristes, muy afectados todos por lo que pasó. El fuego inició con la quema de un colchón que al parecer la provocaron personas indigentes que duermen aquí alrededor de la línea del tren”, relató Villalobos.

Para canalizar la ayuda, el comercio puso a disposición un número de SINPE Móvil 8996-2077 con el fin de financiar las reparaciones y retomar cuanto antes la programación de conciertos y eventos.

Daños en el teatro

De acuerdo con el reporte emitido por el Cuerpo de Bomberos, la emergencia se controló a las 9:55 a. m. tras la intervención de dos unidades extintoras, dejando afectación por fuego en un 40% del inmueble de 300 metros cuadrados y sin personas heridas.

Villalobos detalló que los daños más severos se concentraron en la zona del teatro, donde será necesario reemplazar paredes, cielorraso, sistema eléctrico, sillas y mobiliario. Sin embargo, aclaró que el segundo nivel y el bar principal no sufrieron daños por el fuego, por lo que las actividades y celebraciones agendadas en ese sector continúan en pie.

Ante la proximidad del cierre de año, la administración reconoció que el panorama financiero es complejo, pues a los trabajos de reconstrucción se suman las obligaciones laborales propias de la temporada navideña.

“En realidad, ahorita lo que necesitamos más es apoyo económico de parte de todos ustedes, los que quieren a Starview. Se viene un mes complicado porque viene diciembre, y son muchos gastos: pagos de empleados, aguinaldos, etcétera, pero nosotros estamos muy positivos”, expresó.