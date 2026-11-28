El Cuerpo de Bomberos atendió la mañana de este sábado un incendio en un comercio cercano al Hospital Calderón Guardia en San José.

Según Bomberos la emergencia ocurrió en el distrito Carmen, detrás de la cafetería Starbucks, a un costado de la línea de tren. “Se trata de un bar de 300 metros cuadrados con fuego en un 40%”, reportó esa institución.

Para la atención del siniestro fueron desplazadas dos máquinas extintoras que atacaron el fuego de manera rápida, además oficiales de la Fuerza Pública apoyaron la labor de los socorristas en el cierre del perímetro.

El incendio fue controlado por los bomberos minutos antes de las diez de la mañana de este sábado. (Captura de /Foto: captura de pantalla)

Ninguna persona resultó herida o fallecida y según el reporte de la estación de Bomberos Metropolitana Norte.

A las 9:55 a. m. Bomberos reportó que el fuego estaba bajo control.