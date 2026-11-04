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Así es por dentro La Alegría, la finca de Sergio Ramos con lago artificial y plaza de toros

El campeón mundial combina la vida familiar con su proyecto ecuestre e inversiones millonarias, en una propiedad de 44 hectáreas diseñada con todas las comodidades

Sergio Ramos Defensa del Sevilla Liga Española 4 de enero del 2024 Tomada de Facebook
Sergio Ramos se dedica a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre.

Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA

Sergio Ramos atraviesa una etapa de cambios en su vida personal y profesional. El futbolista español, quien fue una de las figuras de la selección española que ganó su primer Mundial en 2010, ahora pasa gran parte de su tiempo en su finca La Alegría, una propiedad de 44 hectáreas ubicada en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla.

Lejos de las canchas, el exdefensor se dedica a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre que nació de su pasión por los caballos y que también desarrolla como una actividad comercial.

En una reciente publicación en Instagram, el deportista describió su jornada actual como un momento especial, marcado por los vínculos familiares y el respeto al entorno rural.