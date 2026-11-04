Así es por dentro La Alegría, la finca de Sergio Ramos con lago artificial y plaza de toros

Sergio Ramos atraviesa una etapa de cambios en su vida personal y profesional. El futbolista español, quien fue una de las figuras de la selección española que ganó su primer Mundial en 2010, ahora pasa gran parte de su tiempo en su finca La Alegría, una propiedad de 44 hectáreas ubicada en Bollullos de la Mitación, cerca de Sevilla.
Lejos de las canchas, el exdefensor se dedica a la Yeguada SR4, un proyecto ecuestre que nació de su pasión por los caballos y que también desarrolla como una actividad comercial.
En una reciente publicación en Instagram, el deportista describió su jornada actual como un momento especial, marcado por los vínculos familiares y el respeto al entorno rural.
“Una de las jornadas más especiales del año: día de herradero en Yeguada SR4. Tradiciones, familia y raíces”, expresó Ramos en la red social.
Ante las consultas de sus seguidores sobre el marcado de los animales, el futbolista aclaró la metodología empleada.
“Realizamos el marcado en frío con nitrógeno líquido. Una técnica moderna, avalada por veterinarios, que elimina las quemaduras térmicas del hierro tradicional y minimiza el estrés del animal, garantizando su máximo bienestar”, detalló el propietario sobre las prácticas de bienestar animal que aplica en su empresa.
La propiedad de Ramos funciona como un refugio privado tras su trayectoria en clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Sevilla. La finca cuenta con una vivienda principal de 12.000 metros cuadrados diseñada al estilo de los cortijos sevillanos. El complejo dispone de piscina, lago artificial, cancha de fútbol 7, pista de pádel y una plaza de toros privada.
Estas instalaciones facilitan la convivencia junto a Pilar Rubio y sus cuatro hijos, en un entorno que busca garantizar la intimidad mediante un muro perimetral de gran altura.
El patrimonio de Ramos abarca diversas áreas, más allá de la cría de caballos de pura raza española: el futbolista construyó un entramado empresarial mediante la sociedad Sermos 32 S. L. para gestionar operaciones inmobiliarias.
El equilibrio en La Alegría se vio alterado ocasionalmente, como el robo ocurrido en 2023, suceso que obligó a extremar la seguridad. Pese a tales episodios, el entorno andaluz permanece como su lugar central.
La finca también alberga la colección personal de arte contemporáneo de la pareja y espacios dedicados al ocio, como una sala de proyecciones equipada con tecnología audiovisual.
Sergio Ramos proyecta ahora su energía en estas inversiones, mientras mantiene el vínculo con la tradición ecuestre que define su identidad fuera de las canchas.