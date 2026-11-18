El reconocido creador de contenido costarricense Araya Vlogs anunció que realizó un video en el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) y se pronunció sobre las diversas críticas que recibió luego de revelar la noticia.

Con un breve mensaje, Araya comentó lo siguiente en sus redes sociales: “No han visto el video, ¿de qué tanto hablan? He grabado cárceles y temas peores en otros países con el mismo respeto y empatía con el que grabé este, y hay que ser muy tonto para pensar que uno va a una cárcel como si fuera un zoológico”, señaló el youtuber.

Incluso, en su mensaje afirmó: “Ya no me manden más amenazas, pronto voy a publicar el video y ahí ya después dicen lo que quieran”.

Araya no mencionó la fecha en que publicará el video, por lo que existe una gran expectativa sobre el enfoque que le dará al tema.

Araya Vlogs publicó fuerte mensaje tras críticas en sus redes sociales. (Araya Vlogs/Instagram)

¿Qué es el Cacco?

El Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) es la nueva megacárcel de máxima seguridad de Costa Rica, diseñada para recluir a privados de libertad vinculados al narcotráfico, sicariato y estructuras criminales.

Este centro penitenciario, ubicado dentro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela, fue inaugurado el pasado 14 de octubre.