El creador de contenido Araya Vlogs aseguró que recibió mensajes intimidatorios en redes sociales luego de compartir un video sobre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco), en el que mostró las condiciones y las reglas que deben cumplir los privados de libertad.

El creador de contenido compartió uno de los comentarios que recibió y mostró cómo, según explicó, sus publicaciones comenzaron a ser denunciadas después de divulgar el material.

Entre los mensajes que recibió figura uno que decía: “Cuando lo encuentren a la orilla del Zurquí en una bolsa plástica, ahí le van a sobrar los seguidores. Muy bocón este mae, se está jugando la rifa con todo el talonario”.

“Estos son el tipo de comentarios que estoy recibiendo en las últimas horas después de haber publicado el video, amenazándome como ustedes ya saben qué”, dijo.

Ante esta situación, Araya Vlogs defendió el propósito de su grabación y aseguró que el material no contiene opiniones personales sobre el funcionamiento del centro penitenciario.

“Un video informativo. Ni siquiera tiene mi opinión, no hay ningún tipo de sesgo ni para un lado ni para el otro”, expresó.

El creador de contenido Araya Vlogs dio a conocer cómo viven los reos en el Cacco. (Ministerio de Justicia)

El influencer explicó que tampoco quiso emitir criterios sobre las medidas penitenciarias, pues no es profesional en esa área.

“Yo simplemente describí la realidad de algo que pasa en Costa Rica, les guste o no. O sea, está en Costa Rica, nos guste o no, ahí está y esa es la realidad. Ahí la pueden ir a ver. ¿Cuál es la realidad? Las reglas que tiene, cómo viven, qué les imponen... No lo impongo yo, se lo pusieron; yo simplemente les cuento lo que ocurre ahí”, manifestó.

También se refirió a las reacciones que pueda generar el material y dijo que espera que sirva para que las personas formen su propio criterio.

“Que su opinión es una o es otra, ya ese no es mi problema. Ojalá el video pueda ayudar a forjar opinión, para un lado o para el otro”, concluyó.

La situación ocurre después de que Araya Vlogs anunciara su visita al Cacco y recibiera críticas incluso antes de publicar el material. En ese momento, el influencer también había mencionado que estaba recibiendo amenazas y pidió a sus seguidores esperar a conocer el contenido antes de emitir opiniones.