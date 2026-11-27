Antuan Fallas, creador de contenido y participante de Mira quién baila, despejó los rumores sobre su estado sentimental en redes sociales y publicó una fotografía llena de amor.

La noche de este jueves posteó en Instagram una imagen junto a su novia, Allison Herrera. En la imagen se muestra cómo Antuan le da un beso en la mejilla mientras ella sonríe, con la canción de fondo La gloria eres tú, de Rey Casas.

A la pareja se le vio como pocas veces, ya que el creador de contenido suele mantener su relación en privado; sin embargo, durante su participación en el formato de Teletica ha recibido constantes bromas de sus compañeros y hasta en redes sociales sobre sus bailes junto a Alhanna Morales, debido a que, por la naturaleza de la danza, deben acercarse en sus presentaciones.

Además, en repetidas ocasiones se les ha consultado a ambos si tienen pareja, ya que en redes sociales también hay quienes los involucran.

Sin embargo, Antuan despejó cualquier rumor con la fotografía que los muestra más enamorados que nunca, a falta de una semana para la gala final de Mira quién baila.