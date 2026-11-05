Alejandra Guzmán revela cómo fue el reencuentro con su hija Frida Sofía: esto fue lo que pasó

La intérprete mexicana Alejandra Guzmán sorprendió al compartir detalles sobre el reciente acercamiento personal que sostuvo con su hija Frida Sofía, un paso significativo luego de años marcados por tensiones familiares y distanciamiento público.

En un encuentro con la prensa, la llamada “Reina del Rock” reveló que decidió tomar la iniciativa por cuenta propia para buscar a su hija en su residencia, prescindiendo de intermediarios o reflectores.

“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta pues que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo, y así lo quiero dejar”, expresó la cantante.

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