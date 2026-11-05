AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

Alejandra Guzmán revela cómo fue el reencuentro con su hija Frida Sofía: esto fue lo que pasó

La cantante mexicana relató el acercamiento que tuvo con su primogénita lejos del foco mediático

Alejandra Guzmán concierto Costa Rica
Tras superar diez intervenciones quirúrgicas en el año, la cantante mexicana alista un concierto especial el 27 de noviembre en México. Facebook Alejandra Guzmán
Valeria Yuliana Arce Orozco

La intérprete mexicana Alejandra Guzmán sorprendió al compartir detalles sobre el reciente acercamiento personal que sostuvo con su hija Frida Sofía, un paso significativo luego de años marcados por tensiones familiares y distanciamiento público.

En un encuentro con la prensa, la llamada “Reina del Rock” reveló que decidió tomar la iniciativa por cuenta propia para buscar a su hija en su residencia, prescindiendo de intermediarios o reflectores.

“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta pues que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo, y así lo quiero dejar”, expresó la cantante.