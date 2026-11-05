Alejandra Guzmán revela cómo fue el reencuentro con su hija Frida Sofía: esto fue lo que pasó

La intérprete mexicana Alejandra Guzmánsorprendió al compartir detalles sobre el reciente acercamiento personal que sostuvo con su hija Frida Sofía, un paso significativo luego de años marcados por tensiones familiares y distanciamiento público.
En un encuentro con la prensa, la llamada “Reina del Rock” reveló que decidió tomar la iniciativa por cuenta propia para buscar a su hija en su residencia, prescindiendo de intermediarios o reflectores.
“Fui, le toqué la puerta, la celebré y ya. Yo creo que hace falta pues que nos comuniquemos sin tanta prensa. Yo la verdad me atreví a hacerlo y me quedé con un muy buen recuerdo, y así lo quiero dejar”, expresó la cantante.
La cantante aprovechó la conversación para resaltar la madurez, independencia y preparación de su primogénita, expresando sus mejores anhelos para su futuro profesional y personal.
“Ella ya tiene 34 años, es una persona madura y que tome sus decisiones. Tiene todo para hacerla en la vida: tiene una voz preciosa, tiene dos carreras... yo no tengo carrera, entonces creo que tiene todo para ser feliz, y eso es lo que más le deseo”, afirmó con orgullo.
Asimismo, la cantante confirmó que el próximo 27 de noviembre ofrecerá un concierto en México muy significativo, fecha en la que rendirá un homenaje sobre el escenario a la memoria de su madre, la emblemática actriz Silvia Pinal.
“Voy a hacer el 27, que es precisamente el día que ella trascendió, el concierto. Para mí es un regalo poderle cantar, poder trabajar y aparte la gente la admira, la extraña. Tengo muchas demostraciones de amor”, concluyó Guzmán.