Vica Andrade reveló que, durante la búsqueda de una explicación para los problemas de salud que padecía, se realizó una resonancia cerebral y un especialista le indicó que tenía “como principios de Alzheimer”. La presentadora costarricense compartió que esa fue una de las distintas valoraciones que recibió en un periodo marcado por la incertidumbre y el desgaste físico y emocional.

Así lo relató la tica durante una conversación con la odontóloga Ana Lilia Aguilar, grabada en 2023 en Ciudad de México, y difundida el 17 de noviembre en el canal de YouTube de la especialista.

Por la fecha de la grabación, Andrade se refería a una valoración recibida en 2022. Su testimonio no establece que posteriormente se haya confirmado ese diagnóstico ni ofrece información sobre su evolución neurológica actual.

Vica Andrade recibió distintas explicaciones sobre su salud

La comunicadora explicó que el señalamiento sobre posibles principios de Alzheimer no fue la única respuesta que obtuvo durante sus consultas médicas. Según contó, otros especialistas le plantearon diagnósticos diferentes.

“Luego, otro neurólogo me dijo que lo que traía era fibromialgia. Después otra persona me dijo que traía mal mi hígado”, expresó.

Andrade también mencionó trastornos relacionados con la menopausia y señaló que, un día antes de aquella entrevista, un médico le había indicado que tenía una espondiloartropatía seronegativa.

La acumulación de valoraciones, sin una explicación clara para el conjunto de sus síntomas, le provocó frustración y desesperación.

“No sabes qué hacer, ¿no? O sea, como que he buscado tanto y conmigo no he podido”, manifestó entre lágrimas. “Ha sido muy frustrante y te desesperas”.

Insomnio, dolor y agotamiento afectaban su vida cotidiana

Durante la conversación, la presentadora enumeró una serie de molestias que incluían insomnio, falta de aire, taquicardia, calambres y hormigueo en las manos.

“Mucho, mucho cansancio, mucha pesadez en todas las piernas, los brazos”, describió al hablar de cómo se sentía.

Además, señaló que padecía dolor y tronidos en la mandíbula, sensación de oídos tapados, tinnitus, vértigo y contracturas frecuentes. De acuerdo con su relato, incluso movimientos cotidianos, como girarse o intentar alcanzar algún objeto, podían ocasionarle dolor.

Respecto a la espondiloartropatía seronegativa que mencionó, explicó que había buscado información y que la asociaba con problemas en las articulaciones, la columna y la movilidad. Esa descripción correspondía a su interpretación de lo que había consultado, no a una explicación médica presentada durante la entrevista.

Los problemas digestivos la llevaron a pesar 46 kilos

Otro de los momentos más difíciles de su experiencia estuvo relacionado con las molestias gastrointestinales. Andrade aseguró que estas llegaron a impedirle comer con normalidad y la mantuvieron en cama.

“La inflamación y todo el asunto gástrico ha sido muy pesado, muy pesado, de inmovilizarme, de estar en cama, de no poder comer, de no poder hacer del baño”, contó.

Según relató, la dificultad para alimentarse y digerir se acompañó de una considerable pérdida de peso, hasta llegar a los 46 kilogramos.

La conductora mencionó distintas hipótesis que le habían planteado sobre el origen de sus problemas, aunque reconoció que no contaba con una explicación definitiva.

“Son como teorías, o sea, en realidad no hay nada comprobado”, puntualizó.

También relacionó temporalmente un episodio digestivo con la aplicación de una vacuna contra la covid-19. Sin embargo, la entrevista no presentó evidencia que demostrara que la vacuna hubiera causado sus padecimientos.

El impacto emocional de vivir sin respuestas

Además del dolor físico, Andrade habló del desgaste que significaba buscar ayuda sin encontrar certeza sobre lo que le ocurría. En su reflexión, señaló al estrés crónico como uno de los factores que consideraba relacionados con su malestar.

“A lo mejor cuando vives en un estrés crónico pasan estas cosas; el problema es cómo pararlo, dónde pararlo”, expresó.

Hacia el final de la consulta, después de una intervención odontológica cuyo procedimiento no queda claramente identificado en la transcripción, la presentadora dijo experimentar una disminución inmediata de algunas molestias.

“De hecho, todo el cuerpo estaba como más ligero”, aseguró. También manifestó que había dejado de sentir, en ese momento, el dolor que tenía en la ingle y que podía girar con mayor facilidad.

El testimonio recoge esa percepción de alivio durante el encuentro, pero no permite determinar cuánto duró ni si modificó alguno de los diagnósticos mencionados.

Tras recordar que llevaba cuatro años sufriendo contracturas, Andrade se mostró conmovida ante la posibilidad de sentirse mejor: “Me parece muy increíble (…) que pueda encontrar alivio. Así, de esta forma tan rápida”, concluyó.