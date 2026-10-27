‘A veces me siento un poco fea’: la confesión de Elena Correa sobre verse sin maquillaje

La ex-Miss Costa Rica Elena Correa abrió su corazón ante su comunidad digital al confesar lo complejo que ha sido su proceso para amarse sin cosméticos y despojarse de los estándares que marcaron su juventud.

A través de un video difundido en sus redes sociales, la reina de belleza relató que se acostumbró a mantenerse bajo capas de maquillaje profesional, por lo que ahora intenta normalizar salir a “cara lavada”.

“Yo honestamente me siento a veces un poco fea cuando no me maquillo. Creo que para muchas chicas es supernormal andar sin maquillaje, pero yo necesito aprender literal a amarme así, tal cual, sin nada. Ha sido parte de un proceso de aceptación que tengo que entender”, confesó la modelo.

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