‘A veces me siento un poco fea’: la confesión de Elena Correa sobre verse sin maquillaje

La ex-Miss Costa Rica Elena Correa abrió su corazón ante su comunidad digital al confesar lo complejo que ha sido su proceso para amarse sin cosméticos y despojarse de los estándares que marcaron su juventud.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la reina de belleza relató que se acostumbró a mantenerse bajo capas de maquillaje profesional, por lo que ahora intenta normalizar salir a “cara lavada”.
“Yo honestamente me siento a veces un poco fea cuando no me maquillo. Creo que para muchas chicas es supernormal andar sin maquillaje, pero yo necesito aprender literal a amarme así, tal cual, sin nada. Ha sido parte de un proceso de aceptación que tengo que entender”, confesó la modelo.
Según la cantante, como su paso por la industria del modelaje y los escenarios comenzó tan pronto, se acostumbró desde muy pequeña a “arreglarse demasiado”.
“Por estar en concursos de belleza desde muy joven me acostumbré a andar maquillada y remaquillada; cuando me ponen demasiado maquillaje me siento hermosa y cuando ando así me cuesta”, expresó la exreina de belleza.
Correa reveló que lleva cerca de tres semanas intentando adoptar esta transición, la cual ha calificado como un desafío diario de comprensión y amor propio.
Explicó que esta etapa de cambios comenzó meses atrás con su cabello, cuando optó por dejar atrás los tintes rubios intensos para evitar el daño constante a su fibra capilar y abrazar su tono natural.
Del mismo modo, la artista destacó cómo ha cambiado sus tacones de plataforma y vestidos de gala por combinaciones casuales de tenis blancas y pantalones de mezclilla, una faceta más relajada que ahora disfruta plenamente.
“Ha sido demasiado complicado para mí entender muchas cosas: aceptar mi cuerpo, aceptar mi cara, aceptar mi pelo, mi color de pelo y mi color de ojos. Es tan importante aceptarnos aunque nos cueste. Cuéntenme si les ha pasado algo similar, porque creo que a todos nos cuesta aceptarnos como somos”, concluyó en su mensaje de reflexión.