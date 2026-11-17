El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) confirmó la realización de la segunda edición del 506 Jazz Fest, una iniciativa musical que se desarrollará en San José del 19 al 21 de noviembre.

El certamen contará con Estados Unidos como país invitado de honor y tendrá dos escenarios en la capital: el Anfiteatro Fidel Gamboa, ubicado dentro del Centro Nacional de la Cultura (Cenac), y el edificio de la Dirección de Patrimonio Cultural, situado sobre el transitado bulevar de la avenida central.

El encuentro artístico congregará agrupaciones costarricenses y exponentes internacionales bajo una oferta que explora la interacción del jazz tradicional con vertientes como el soul, el funk, la música urbana y el repertorio orquestal sinfónico.

Entre los actos estelares destaca el Symphonic Jazz Project, una producción que unirá a la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica con el saxofonista Ed Calle y el renombrado baterista costarricense Carlomagno Araya. Se trata de una sesión que conectará la riqueza armónica del jazz con la potencia clásica orquestal.

El viernes 20 de noviembre, el 506 Jazz Fest presentará a la Orquesta Sinfónica Nacional junto a Carlomagno Araya y Ed Calle. (Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía)

Asimismo, la representación internacional incluirá a la multiinstrumentista, cantante y compositora estadounidense Eleonor Dubinsky, quien destaca por combinar texturas del jazz con pop contemporáneo e interpretaciones en cuatro idiomas.

A su presentación se sumará la propuesta del saxofonista Claudens Louis con su ensamble The CieL Experience, caracterizado por una fusión de R&B, swing, sonoridades de hip hop y raíces tradicionales haitianas.

En el ámbito costarricense, el escenario capitalino recibirá a la Big Band Juvenil del Instituto Nacional de la Música, bajo la batuta del maestro Óscar Valverde Barahona. La formación llega tras haber conmemorado en 2025 su décimo aniversario y de representar al país en Francia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El talento nacional independiente también estará representado por el Pablo Campos Quinteto, con su espectáculo Por Media Calle, conformado por Max Esquivel en el bajo, Orlando Ramírez en la batería, José Elizondo en el saxofón alto y Jimena Núñez en la flauta traversa.

Asimismo, el cuarteto MAZZK se presentará con su mezcla de jazz funk, música disco y compases latinoamericanos. También se podrá disfrutar de Urban Jazz, propuesta encabezada por Soultwo & Hot Quesadillas, orientada a la interacción entre el compás jazzístico y las barras del hip hop.