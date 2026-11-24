Se acabó aquello de “se me olvidó felicitarte”, porque ahora WhatsApp tiene una función que permite programar el envío diferido de mensajes.

Sin perder la inmediatez habitual, la plataforma se volvió “paciente” al sumar una función nativa donde es posible programar a futuro la salida de mensajes, un cambio ya disponible en Costa Rica.

La función rompe con la inmediatez que ha marcado a la plataforma desde su origen al permitir la redacción de textos o adjuntar fotografías, videos o enlaces, y dejar que se entreguen solos en una fecha y hora posteriores elegidas por el remitente.

Funciona con el cifrado de extremo a extremo de siempre, y el envío se procesa desde los servidores de Meta. Eso significa que el mensaje llega aunque el teléfono del remitente esté apagado o sin internet en el momento pautado. Nada de culpar a la batería.

Mantener presionado un segundo el botón de envío en WhatsApp ahora abre un calendario donde el mensaje espera su turno según la fecha y hora que decida el usuario. Función ya está disponible en Costa Rica. (WhatsApp/Cortesía)

Cómo se usa

La función conserva el estilo minimalista de la aplicación. Después de escribir un mensaje o elegir el contenido, hay que mantener presionado un segundo el botón verde de envío, en lugar de darle el toque rápido de costumbre .

Es entonces cuando aparecerá una ventana en la parte inferior con un selector de calendario y reloj. La entrega puede fijarse desde diez minutos hasta días después.

Una vez confirmado, el mensaje no figura en el chat como enviado. Queda guardado en una sección nueva dentro de la pantalla de información del contacto o grupo.

Desde ahí se puede revisar o eliminar antes de que salga. La otra persona no recibe notificación ni ve etiqueta alguna que indique que el mensaje fue diferido.

El despliegue comenzó a mediados de octubre. Según el portal especializado WABetaInfo, Meta habilitó primero el acceso en la versión beta 2.26.40.7 para Android. Unos diez días después extendió el experimento a los usuarios del programa TestFlight en iOS; el sistema operativo de los iPhones.