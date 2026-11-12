‘Simple, confiable y privado’: el mensaje del nuevo líder global de WhatsApp sobre el futuro de la plataforma

WhatsApp podría dejar de ser únicamente una aplicación para enviar mensajes y realizar llamadas. Kunal Shah, nuevo director global de la plataforma, compartió su visión sobre el futuro del servicio de mensajería, en la que plantea simplificar su funcionamiento, integrar más servicios y aprovechar la inteligencia artificial (IA) para facilitar las actividades cotidianas de los usuarios.

A cuatro meses de asumir el liderazgo de WhatsApp, Shah publicó un mensaje en su cuenta de X en el que describió a WhatsApp como un lenguaje compartido que sus usuarios reinventan constantemente a través de distintas formas de comunicación. Como ejemplo, señaló que diariamente se envían más de 10.000 millones de notas de voz y 4.000 millones de stickers en la plataforma.

También destacó la escala de sus operaciones: WhatsApp procesa más de 100.000 millones de mensajes y 2.000 millones de llamadas al día.

A partir de estos hábitos, Shah identificó tres áreas en las que quiere trabajar para que la aplicación no solamente permita mantener el contacto con otras personas, sino que también ayude a resolver más actividades sin tener que recurrir a otros servicios.

I am nearly 4+ Months In WhatsApp



I think of WhatsApp like a shared language, spoken by 3bn+ people. Sometimes we use words, and sometimes it’s a voice note to a parent, a sticker that ends an argument, or a "that was a fun dinner” at the end of the night. Language is at the… — Kunal Shah (@kunalb11) November 10, 2026

1. Notas de voz, grupos y stickers más sencillos

La primera apuesta consiste en mejorar las herramientas de comunicación que ya utilizan millones de personas.

Shah explicó que WhatsApp busca hacer que las notas de voz, los grupos, los stickers y los videos sean más sencillos de utilizar y permitan expresarse de una manera más natural. El objetivo es adaptar estas funciones a la forma en que las personas se comunican actualmente.

De acuerdo con el directivo, la manera en que las personas mantienen sus relaciones cambia constantemente, por lo que la aplicación también debe evolucionar.

2. Pagar servicios y solicitar préstamos sin salir de WhatsApp

La segunda prioridad es ampliar las actividades que pueden realizarse desde la aplicación. La intención es que acciones que actualmente comienzan en una conversación y requieren acudir a otra plataforma puedan completarse con menos pasos.

Entre los ejemplos que mencionó Shah están pagar recibos, solicitar préstamos y mantenerse conectado durante un viaje.

Para conseguirlo, WhatsApp trabaja con socios de servicios financieros y empresas de telecomunicaciones, con la intención de integrar estas experiencias a la plataforma.

Sin embargo, el directivo no detalló qué empresas participarán en estas alianzas ni cuándo estarán disponibles las posibles integraciones.

La app es una de las más usadas del mundo. ( ChatGPT /Generada con IA)

3. IA para encontrar información y organizar actividades

La tercera apuesta está relacionada con la inteligencia artificial. Shah quiere que esta tecnología ayude a los usuarios a encontrar rápidamente lo que necesitan y completar determinadas actividades.

WhatsApp podría dejar de ser únicamente una aplicación para enviar mensajes y realizar llamadas. Kunal Shah, nuevo director global de la plataforma, compartió su visión sobre el futuro del servicio de mensajería, en la que plantea simplificar su funcionamiento, integrar más servicios y aprovechar la inteligencia artificial (IA) para facilitar las actividades cotidianas de los usuarios.

A cuatro meses de asumir el liderazgo de WhatsApp, Shah publicó un mensaje en su cuenta de X en el que describió a WhatsApp como un lenguaje compartido que sus usuarios reinventan constantemente a través de distintas formas de comunicación. Como ejemplo, señaló que diariamente se envían más de 10.000 millones de notas de voz y 4.000 millones de stickers en la plataforma.

También destacó la escala de sus operaciones: WhatsApp procesa más de 100.000 millones de mensajes y 2.000 millones de llamadas al día.

A partir de estos hábitos, Shah identificó tres áreas en las que quiere trabajar para que la aplicación no solamente permita mantener el contacto con otras personas, sino que también ayude a resolver más actividades sin tener que recurrir a otros servicios.

WhatsApp mantendrá el cifrado de extremo a extremo

A pesar de la intención de incorporar más servicios y herramientas, el directivo señaló que la confianza y la privacidad seguirán siendo condiciones fundamentales para el desarrollo de la aplicación.

Shah aseguró que los mensajes y las llamadas personales continuarán protegidos con cifrado de extremo a extremo, por lo que esta característica no cambiará con las nuevas apuestas de la compañía.

“WhatsApp debe seguir siendo simple, confiable y privado”, señaló en su publicación de X.

Por ahora, las propuestas representan las prioridades de desarrollo de WhatsApp, pero no constituyen un anuncio de funciones con fechas específicas de lanzamiento.