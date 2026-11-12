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Tecnología

‘Simple, confiable y privado’: el mensaje del nuevo líder global de WhatsApp sobre el futuro de la plataforma

WhatsApp planea integrar pagos financieros, préstamos e inteligencia artificial. Descubra las tres apuestas del nuevo director global de la plataforma

WhatsApp 2023: las cuatro funciones que llegarán para alivio de los usuarios | El Financiero | Shutterstock
WhatsApp es la app de mensajería más utilizada en Costa Rica.
El Universal