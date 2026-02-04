¿Se cayó ChatGPT de nuevo? Fallas persisten por segundo día consecutivo

OpenAI confirmó oficialmente que ChatGPT experimenta fallos de disponibilidad este miércoles. La empresa trabaja en mitigar errores que impiden el uso normal de la herramienta.

ChatGPT registró una nueva interrupción en su servicio este miércoles 4 de febrero, según reportes de personas usuarias en plataformas de monitoreo digital. Esta es la segunda jornada consecutiva en la que la herramienta de inteligencia artificial presenta inestabilidad.

De acuerdo con el sitio Downdetector, el incremento de reportes ocurrió cerca de las 11:05 a. m, hora de Costa Rica. En ese momento, las notificaciones de fallas pasaron de una línea base de 19 a más de 2.337 reportes en pocos minutos.

La plataforma Downdetector registró un pico crítico de 13.903 reportes de fallas en los servicios de OpenAI a las 11:21 a. m. de este miércoles 4 de febrero. (Downdetector/Downdetector)

La mayoría de las incidencias se concentran en dificultades para cargar el historial de conversaciones y errores inesperados al enviar comandos de texto. Usted podría experimentar lentitud extrema o recibir mensajes del sistema que indican que el servicio no está disponible temporalmente.

OpenAI también confirmó que ChatGPT experimenta una degradación en su servicio. El panel de estado de la compañía (status.openai.com) se actualizó cerca de las 11:42 a. m. para indicar que la disponibilidad de la herramienta está “impactada” y que se registran “errores elevados” en los servicios afectados.

El sitio oficial de estado de OpenAI muestra una degradación en el servicio de ChatGPT a las 11:42 a. m. de este miércoles 4 de febrero. La empresa pasó de reportar una operación total minutos antes a reconocer errores elevados que impactan la disponibilidad de la herramienta para los usuarios. (OpenAI/OpenAI)

De acuerdo con el reporte oficial, el equipo de ingeniería de OpenAI ya identificó el problema y trabaja en la implementación de una mitigación para normalizar el acceso.

Este nuevo episodio de inestabilidad ocurre apenas 20 horas después de una caída masiva que superó los 12.000 reportes. Aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre las causas técnicas de esta recurrencia en los fallos.