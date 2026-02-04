Tecnología

¿Se cayó ChatGPT de nuevo? Fallas persisten por segundo día consecutivo

El panel de control de OpenAI pasó de un estado de operación normal a reportar incidencias activas a las 11:42 a. m. de este 4 de febrero

Por Jailine González Gómez
Una fotografía ilustrativa tomada el 20 de febrero de 2025 muestra la aplicación y el sitio web de ChatGPT en las pantallas de un teléfono y una computadora portátil, en una propiedad residencial en Guildford, al sur de Londres.
OpenAI confirmó oficialmente que ChatGPT experimenta fallos de disponibilidad este miércoles. La empresa trabaja en mitigar errores que impiden el uso normal de la herramienta. (JUSTIN TALLIS/AFP)







