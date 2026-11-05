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Tecnología

¿Cómo activar la transcripción de audios en WhatsApp?

La herramienta de la aplicación permite convertir mensajes de voz a texto en el celular para leer su contenido sin necesidad de reproducir sonido

WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats y liberar memoria en su celular. Aprenda a usar estas opciones sin perder datos importantes.
WhatsApp habilitó una opción en sus ajustes de chats para pasar notas de voz a texto de forma directa y sin instalar aplicaciones de terceros. Canva
La Nación / Argentina / GDA

La aplicación WhatsApp incorporó una herramienta nativa para convertir notas de voz en texto de manera directa en el celular.

Esta función permite consultar el contenido de los audios en situaciones donde usted no puede usar auriculares ni reproducir sonido, como reuniones de trabajo o traslados en transporte público.

Pantalla de configuración de WhatsApp con opciones para restaurar mensajes desde una copia de seguridad y vaciar chats para liberar espacio en el celular.
WhatsApp tiene una función que permite transcribir los audios. (Canva/Canva)