¿Cómo activar la transcripción de audios en WhatsApp?

La aplicación WhatsApp incorporó una herramienta nativa para convertir notas de voz en texto de manera directa en el celular.

Esta función permite consultar el contenido de los audios en situaciones donde usted no puede usar auriculares ni reproducir sonido, como reuniones de trabajo o traslados en transporte público.

El sistema procesa la información de forma local en el dispositivo. Su disponibilidad presenta variaciones según el sistema operativo, la región, el idioma configurado y la versión instalada en el teléfono.

Para habilitar la herramienta, usted debe actualizar la aplicación en la tienda oficial de su teléfono. En sistemas Android, ingrese a Google Play Store. En teléfonos iPhone, revise los paquetes pendientes en App Store.

Después de verificar la actualización, abra el menú de configuración de la plataforma. En iPhone, presione la pestaña Configuración. En Android, toque el menú de tres puntos y seleccione la opción Ajustes.

Luego, ingrese al apartado Chats y ubique la opción de transcripción de mensajes de voz. Al encender la casilla, debe elegir el idioma de los mensajes y descargar el paquete correspondiente. Esto último dependerá del sistema operativo.

Para evitar consumos en su paquete de datos móviles, usted puede realizar esta descarga mediante una red Wi-Fi.

Para transcribir un mensaje de voz recibido, mantenga presionado el audio en la conversación. En la lista de opciones que despliega el sistema, elija la alternativa transcribir. La aplicación procesa el audio y muestra el texto redactado debajo del archivo de sonido.

¿Qué hacer si la transcripción no funciona?

Si la transcripción falla, revise que la herramienta permanezca activada y compruebe la descarga del archivo de idioma. El reinicio de la aplicación, la revisión de la conexión o una mala calidad en la grabación original también influyen en el proceso.

Pueden haber errores en nombres propios, direcciones, términos poco habituales o números. Si usted recibe datos sensibles, como indicaciones médicas o cifras de dinero, la recomendación es verificar la información directamente con el audio original.