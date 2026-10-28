Apple lleva el tacto a sus nuevas portátiles MacBook Pro: ahora sus pantallas funcionan con gestos como un iPhone

Apple Inc. presentó este miércoles nuevas versiones de su computadora portátil de alta gama MacBook Pro, en tamaños de 14 y 16 pulgadas que incorporan una pantalla PROLED XDR que admite gestos táctiles. Esta es una función que la compañía introduce por primera vez en una Mac.

Con esta novedad, el usuario puede interactuar directo con la pantalla, de forma similar a como lo hace en un teléfono. Según Apple, dicha tecnología abre otra dimensión para los profesionales, desde manipular modelos 3D hasta tocar instrumentos musicales en la propia pantalla.

Según comunicó la empresa, el modelo de 14 pulgadas tiene un precio inicial de $2.899 y el de 16 pulgadas, de $3.399, y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.

Los modelos anteriores de 14 y 16 pulgadas, pero sin estas nuevas capacidades, permanecen a la venta en precios que arrancan de $1.999 y $2.999, respectivamente.

Los nuevos equipos son más delgados y livianos que la versión actual. Apple indicó en un comunicado de prensa que pesan entre 1,36 y 1,81 kg.

Apple anuncia nuevas computadoras MacBook Pro

Las nuevas pantallas, en lugar de usar una sola capa de luz como los teléfonos actuales, ahora vienen con dos capas de pantallas OLED una encima de la otra.

El resultado es un panel el doble de brillante, capaz de alcanzar los 2,000 nits (medida de luminosidad de pantalla) para que la imagen se vea a la perfección incluso bajo la luz directa del sol, solucionando el histórico punto débil de los paneles OLED convencionales.

Además, la gran noticia para los usuarios es la llegada de la interactividad táctil nativa. Sin añadir grosor al equipo, la pantalla responde a gestos, dibujos y navegación con los dedos, manteniendo la fluidez visual.

La muesca (notch) desaparece en estas versiones. En su lugar, la compañía incorporó una Dynamic Island, un espacio interactivo en la parte superior de la pantalla que rodea la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial.

Esta novedad, estrenada primero en sus teléfonos iPhone, cambia de forma y tamaño en tiempo real para mostrar información y actividades en segundo plano.

Por detrás, los equipos recuperan el logotipo de Apple retroiluminado, un detalle que no se veía en estos aparatos desde hace unos 10 años.

Potencia y batería

Ambos equipos funcionan con los chips M5 Pro y M5 Max, los más potentes que Apple ha fabricado para una laptop profesional.

Admiten hasta 128 Gigabytes (GB) de memoria unificada y hasta 16 Terabytes (TB) de almacenamiento. La empresa afirma que la batería dura hasta 24 horas.

El sistema de sonido de seis bocinas fue mejorado y ofrece, según la compañía, un 50% más de tonos graves.

Los equipos incluyen también puertos Thunderbolt 5, una cámara princioal de 12 megapíxeles, micrófonos de calidad de estudio y el sistema operativo macOS 27 con Apple Intelligence y Siri AI.

La "Dynamic Island", una capacidad de los iPhone, ahora sustituye a la muesca (notch) en la parte superior de la pantalla. Según Apple, el nuevo diseño es más delgado y liviano, y pesa entre tres y cuatro libras. (Apple Inc./Cortesía)

El lanzamiento ocurre un día después de que Apple presentara una nueva iMac y actualizara la MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M6, de 2 nanómetros.

La compañía omitió la generación de sus procesadores M5 en la iMac de 24 pulgadas, que conserva sus siete colores y su pantalla Retina 4.5K, suma Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y duplica la velocidad de su almacenamiento.

Según Apple, su motor neuronal procesa tareas locales de Apple Intelligence hasta cinco veces más rápido que el modelo con M4.

La iMac parte de $1.499 en la versión de 10 núcleos y de $1.699 en la de 12 núcleos. La MacBook Pro de 14 pulgadas con M6 de 12 núcleos tiene un precio inicial de $1.999 y, según la empresa, también ofrece hasta 24 horas de batería.