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Tecnología

Apple lleva el tacto a sus nuevas portátiles MacBook Pro: ahora sus pantallas funcionan con gestos como un iPhone

El fabricante del iPhone lanzó este miércoles modelos de computadoras portátiles de 14 y 16 pulgadas incorporan por primera vez gestos táctiles en una Mac

La parte trasera de la nueva MacBook Pro recupera el logotipo de Apple retroiluminado, un detalle que, según la nota, no se veía en estos equipos desde hace unos 10 años.
La parte trasera de la nueva MacBook Pro recupera el logotipo de Apple retroiluminado, un detalle que, según la nota, no se veía en estos equipos desde hace unos 10 años. Apple Inc.
Juan Fernando Lara Salas

Apple Inc. presentó este miércoles nuevas versiones de su computadora portátil de alta gama MacBook Pro, en tamaños de 14 y 16 pulgadas que incorporan una pantalla PROLED XDR que admite gestos táctiles. Esta es una función que la compañía introduce por primera vez en una Mac.

Con esta novedad, el usuario puede interactuar directo con la pantalla, de forma similar a como lo hace en un teléfono. Según Apple, dicha tecnología abre otra dimensión para los profesionales, desde manipular modelos 3D hasta tocar instrumentos musicales en la propia pantalla.

Según comunicó la empresa, el modelo de 14 pulgadas tiene un precio inicial de $2.899 y el de 16 pulgadas, de $3.399, y estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.