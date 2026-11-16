‘Ya pueden venir’: Expareja de hotelero estadounidense asesinado en Cahuita habría alertado por WhatsApp a presuntos cómplices

La expareja del hotelero estadounidense Kurt Eugene Van Dyke, lo habría citado en su casa “haciéndole creer que tendrían un encuentro sexual” y así habría aprovechado para alertar a sus supuestos cómplices vía WhatsApp, cuando él estaba desprotegido, según se consigna en el expediente del caso Surfista.

El asesinato del empresario ocurrió el 14 de febrero de este año en Cahuita, Limón y la causa se sigue bajo el numeral 26-000171-0829-PE a cargo de la Unidad de Investigación de Asuntos por Crimen Organizado de la Fiscalía de Limón, con la supervisión de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.

De acuerdo con el documento, ese día a las 10:35 a. m. ingresó al 9-1-1 el incidente cuando una vecina reportó que sujetos armados irrumpieron en la propiedad de una mujer y de Van Dyke, en Hone Creek, y que ambos fueron inmovilizados. Al extranjero lo habrían herido y a ella le robaron el carro y el teléfono.

De acuerdo con la autopsia médico lega, Kurt Van Dyke murió de asfixia por compresión del cuello, con fractura del hueso hioides. (Facebook/Redes sociales)

La Fuerza Pública y la Cruz Roja hallaron a Van Dyke muerto, “atado de pies y manos”, con una sábana alrededor de la cabeza, heridas de arma blanca y “una cama sobre su cuerpo” y encima de esta, había un cuchillo con sangre.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí asumió la investigación y durante la inspección técnica “no evidenció forzaduras en portones, puertas, ventanas ni en la puerta del baño”.

La Fiscalía atribuye el hecho a un grupo estructurado que actuó “en codominio funcional del hecho” para “apoderarse ilegítimamente de los bienes” del hotelero y “darle muerte”. Según la pesquisa, la sospechosa Arroyo Ramírez aprovechó la cercanía con Van Dyke para citarlo en su casa y presuntamente, tras verificar que estaba desprotegido, alertó a un hombre de apellidos Gutiérrez Víctor y a otros cómplices.

La Sección de Cibercrimen del OIJ extrajo del teléfono de Arroyo Ramírez mensajes con un usuario registrado como Kg Kg en referencia a Gutiérrez Víctor, a quien escribió:

-“Ya casi”

-“Ahorita está cobijado”

-“Ya pueden venir”.

También preguntó a alias KG si se bañaba mientras llegaban “para disimular”.

De acuerdo con el documento judicial, entre las 9:52 y las 9:54 a. m., la mujer escribió: “Se llama Kurt” y “ellos no van a decir nada”. El usuario respondió: “tenga puerta abierta, ya van”. Ella contestó: “ya”.

Una vez en el aposento, según la Fiscalía, los sospechosos ataron al hotelero y le infligieron “múltiples heridas punzocortantes”, golpes y estrangulación para obligarlo a “revelar la información y los PIN de sus cuentas bancarias”.

A las 10 a. m., cámaras de seguridad captaron a Van Dyke pidiendo auxilio: “Help me”. Poco después, los sujetos huyeron en dos vehículos.

El Dictamen Médico Legal estableció que el empresario, quien era un amante del surf, murió de asfixia por compresión del cuello, con fractura del hueso hioides, y concluyó que “la víctima fue torturada”.

La mujer y alias KG fueron detenidos el jueves de la semana anterior luego de allanamientos de la Policía Judicial y este domingo 15 de noviembre, el Juzgado Penal de Talamanca impuso a ambos imputados seis meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.