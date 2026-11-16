AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

‘Ya pueden venir’: Expareja de hotelero estadounidense asesinado en Cahuita habría alertado por WhatsApp a presuntos cómplices

Dictamen médico legal concluyó que “víctima fue torturada” y murió por asfixia.

Kurt Van Dyke, un empresario y surfista estadounidense asesinado el 14 de febrero del 2026 en Hone Creek. Foto: Autorizada por Pamela Leiva para La Teja
Kurt Van Dyke, un empresario y surfista estadounidense asesinado el 14 de febrero del 2026 en Hone Creek, fue torturado según la Fiscalía. Autorizada por Pamela Leiva para La Teja
Christian Montero