Una vigilia convocada para pedir el fin de la violencia y recordar al periodista Camilo Rodríguez, asesinado este lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, congregaba a unas 50 personas cerca de las 7 p. m. de este martes 17 en la plaza de la Democracia, en San José.

La actividad, anunciada para las 5 p. m., se desarrolló en un ambiente tranquilo, con una asistencia reducida.

Parte de los carteles presentes en la vigilia por Camilo Rodríguez. (JOHN DURAN/John Durán)

Los participantes permanecieron sentados en las gradas de la plaza, en el sector cercano a la Asamblea Legislativa.

La convocatoria circuló en redes sociales mediante una imagen con el mensaje No más violencia y el nombre de la actividad, Vigilia por la Paz y la Democracia.

Durante la vigilia también se recordó al periodista Parmenio Medina, asesinado el 7 de julio del 2001 en Santo Domingo de Heredia, cerca del lugar donde murió Camilo Rodríguez. (JOHN DURAN/John Durán)

Asesinato de Camilo Rodríguez

El periodista Camilo Rodríguez, de 50 años, fue asesinado a balazos la tarde del lunes 16 de noviembre mientras viajaba en un vehículo por la ruta 32, en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.

Según la información preliminar, varios sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron al automóvil y dispararon en repetidas ocasiones contra el comunicador antes de escapar.

La Cruz Roja Costarricense recibió la alerta a las 3:21 p. m. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al periodista con múltiples heridas de bala y sin signos vitales.

Ciudadanos acudieron a la plaza de la Democracia para recordar a Camilo Rodríguez y expresar su rechazo a la violencia que cobró la vida del periodista. (JOHN DURAN/John Durán)