Una cámara de seguridad de un condominio en el barrio La Cañada, en San Rafael de Alajuela, captó el momento en que Envar Alexis Serna Villamil, uno de los nueve imputados por el homicidio de los primos Jorge y Carlos Barboza, quemó el vehículo de este último en una calle oscura y sin salida.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de febrero del 2025, apenas unas horas después de que los primos fueran asesinados a golpes y puñaladas dentro del bar Dude’s, en Heredia, según la tesis del Ministerio Público y los testimonios presentados durante el juicio.

Cámara capta a alias Parce incendiando carro de primos asesinados en bar Dude’s

El principal investigador del caso, el agente Andrés Loría Chacón, se refirió durante el debate a este y otros videos de cámaras de seguridad que registraron los movimientos de Serna Villamil y del imputado Heiner Alberto Herrera Sandí aquella madrugada. Según la investigación, ambos se habrían ofrecido voluntariamente para desaparecer el vehículo de los primos después de sus muertes.

Para deshacerse del carro, Herrera Sandí habría solicitado esa noche un galón para comprar combustible. Luego, abordó su propio vehículo, un Hyundai Tucson negro, mientras Serna Villamil tomó el automóvil de los primos.

A eso de las 3 a. m. del días 7, ambos salieron del centro de Heredia, donde se encontraba el bar Dude’s, y se dirigieron hacia San Rafael de Alajuela.

Carlos Alberto Barboza Chacón y Jorge Humberto Barboza Abarca fueron asesinados en el bar Dude´s, en Heredia. (Redes sociales/redes sociales)

Una cámara de seguridad en La Cañada registró la llegada de Serna Villamil, a bordo del vehículo de los primos, a las 3:17 a. m. El sospechoso ingresó a una calle sin salida, ubicada al costado de un condominio, y estacionó el automóvil durante varios minutos, mientras esperaba que Herrera Sandí llegara con el combustible.

Otra cámara, esta vez de una gasolinera, captó a Herrera cuando se detuvo para llenar un galón con gasolina. Después, se retiró del establecimiento y condujo hasta La Cañada, donde se encontró con Serna.

A las 3:21 a. m., una cámara registró el momento en que Herrera llegó a la zona y le entregó el galón de gasolina a Serna en la vía principal. Posteriormente, este último caminó hasta el vehículo de los primos, que había estacionado al fondo de una calle de lastre sin salida, y le prendió fuego.

Este es el vehículo que apareció quemado en La Cañada. (Cortesía/Cortesía)

Durante su declaración, el agente Loría explicó que Serna Villamil se encontraba muy cerca del automóvil cuando este explotó, por lo que sufrió varias quemaduras en el rostro e incluso perdió parte de una ceja.

Los investigadores lograron identificar a ambos sospechosos en las grabaciones de la gasolinera y de La Cañada porque, horas antes, el 6 de febrero, a las 11:20 p. m., estuvieron en el bar España, en Heredia. En ese establecimiento también los captaron cámaras de seguridad y vestían las mismas prendas que llevaban durante las labores para desaparecer el vehículo.

Después de estar en el bar España, los sospechosos se trasladaron al bar Dude’s, donde coincidieron con los primos y, según la acusación, habrían participado en sus homicidios.

De acuerdo con Loría, cuando los agentes detuvieron a Herrera Sandí y a Serna Villamil durante varios allanamientos, encontraron en sus viviendas las mismas prendas que quedaron registradas en los videos de la madrugada del 7 de febrero. Además, Serna Villamil tenía quemaduras en el rostro.