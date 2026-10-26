AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Sucesos

Vea en vivo la transmisión de la votación para elegir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia

Corte Plena define este lunes cuál de los cuatro magistrados postulados asumirá la Presidencia del Poder Judicial. Siga aquí la transmisión en vivo de la sesión.

Salón de Corte Plena, Corte Suprema de Justicia
La Corte Plena se reúne este lunes 26 de octubre para elegir a la persona que ocupará la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Tres magistradas y un magistrado aspiran al cargo. Rafael Pacheco Granados
Cristian Mora

La Corte Plena discute la mañana de este lunes 26 de octubre la elección de la persona que ocupará la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo al que aspiran cuatro magistrados.

Los candidatos son Patricia Vargas, Patricia Solano y Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, así como Damaris Vargas, actual vicepresidenta de la Corte y magistrada de la Sala Primera.

Para resultar electo, alguno de los aspirantes deberá obtener al menos 12 votos, equivalentes a la mayoría absoluta de los integrantes de la Corte Plena.