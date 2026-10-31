Tribunal Penal absuelve a Joselyn Chacón de cargos por injurias y difamación; Francisco Nicolás apelará fallo

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José absolvió este 30 de octubre a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, de los presuntos delitos de injurias y difamación, tras una querella privada presentada en febrero de 2023 por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás.

Nicolás manifestó a La Nación que respeta el fallo del tribunal de juicio, aunque no comparte sus fundamentos y anunció que apelará la resolución.

Según explicó, la autoridad judicial consideró necesario contar con una persona que estuviera presente al momento en que Chacón brindó las declaraciones al medio digital El Mundo CR.

El exlegislador sostuvo que ese criterio dificultaría que una persona pueda defenderse en los estrados judiciales frente a afirmaciones difundidas en medios de comunicación que considere ofensivas para su honor.

El exdiputado Francisco Nicolás cuestionó los fundamentos de la sentencia y aseguró que buscará que un tribunal superior ordene repetir el juicio contra Joselyn Chacón.

Asimismo, el exdiputado detalló que recibirá la sentencia integral en un plazo de ocho días y que su representación legal presentará el recurso de apelación aproximadamente una semana después, con el objetivo de que la instancia de apelación revise la resolución y ordene realizar un nuevo debate.

El exlegislador se refirió a la aplicación del principio jurídico in dubio pro reo, que establece que las dudas sobre la responsabilidad penal deben resolverse a favor de la persona acusada.

Según Nicolás, el tribunal aplicó dicho principio al determinar que no existían suficientes elementos para declarar la culpabilidad ni pruebas concluyentes para descartar la responsabilidad de Chacón.

El fallo tampoco condenó al querellante al pago de las costas procesales, ya que el tribunal reconoció que la acusación se presentó de buena fe y con fundamentos, descartando que se tratara de una acción temeraria. Pese a ello, Nicolás insistió en que buscará una nueva valoración del caso en alzada.

Origen de la querella

El conflicto judicial inició en febrero de 2023 tras una publicación de El Mundo CR, en la cual Chacón aseguró que Francisco Nicolás intentó que el Ministerio de Salud comprara el terreno de un amigo cercano para instalar el CEN-Cinái de Esparza, Puntarenas.

El exdiputado rechazó esas afirmaciones y presentó, el 9 de febrero de 2023, la querella por injurias y difamación. Nicolás argumentó que las declaraciones de la entonces ministra eran falsas, precisando que la reunión mencionada se celebró el 14 de octubre de 2022 con la participación de legisladores de distintas fracciones, y negó que los hechos ocurrieran como ella los describió.

Joselyn Chacón, exministra de Salud, fue querellada en febrero del 2023 por unas declaraciones sobre del entonces diputado Francisco Nicolás. (Rafael Pacheco Granados)

Proceso enfrentó orden de captura y suspensiones

El debate enfrentó múltiples retrasos antes de llegar a la sentencia. El pasado 17 de agosto, el Poder Judicial confirmó que el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José declaró en rebeldía a Joselyn Chacón y giró una orden de captura en su contra tras no presentarse a una audiencia.

En total se fijaron seis fechas previas para el juicio sin que pudiera realizarse: dos convocatorias se suspendieron debido a incapacidades médicas de Chacón emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) —según explicó en su momento su entonces defensor, de apellido Villalobos—, y tres por solicitudes de prórroga de su representación legal debido a compromisos en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Tras dictarse la absolutoria, Randall Sibaja, abogado defensor de Chacón, celebró la resolución en sus redes sociales, donde agradeció la confianza de la exjerarca y destacó la labor de Luis Carlos Núñez Herrera en el equipo de defensa.