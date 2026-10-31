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Sucesos

Tribunal Penal absuelve a Joselyn Chacón de cargos por injurias y difamación; Francisco Nicolás apelará fallo

El fallo descartó condenar a la exjerarca ante la falta de certeza sobre los hechos denunciados en 2023. El exlegislador liberacionista anunció que impugnará la sentencia absolutoria

La exministra de Salud Joselyn Chacón fue absuelta de los delitos de injurias y difamación tras una querella presentada por el exdiputado Francisco Nicolás, quien anunció que apelará el fallo.
La exministra de Salud Joselyn Chacón fue absuelta de los delitos de injurias y difamación tras una querella presentada por el exdiputado Francisco Nicolás, quien anunció que apelará el fallo. La Nación

Silvia Ureña Corrales y Cristian Mora

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José absolvió este 30 de octubre a la exministra de Salud, Joselyn Chacón, de los presuntos delitos de injurias y difamación, tras una querella privada presentada en febrero de 2023 por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Francisco Nicolás.

Nicolás manifestó a La Nación que respeta el fallo del tribunal de juicio, aunque no comparte sus fundamentos y anunció que apelará la resolución.

Según explicó, la autoridad judicial consideró necesario contar con una persona que estuviera presente al momento en que Chacón brindó las declaraciones al medio digital El Mundo CR.