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Sucesos

Tribunal de apelación confirma sentencia de 39 años a hombre que mató a su madre en Turrialba

El sujeto asfixió a su mamá, Julia Dittel, y luego le robó sus pertenencias

María Julia Dittel, de 63 años, fue asesinada este jueves 20 de febrero en Turrialba.
María Julia Dittel, de 63 años, fue asesinada en Turrialba. Foto: Tomada de redes sociales
Natalia Vargas