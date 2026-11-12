Tribunal de apelación confirma sentencia de 39 años a hombre que mató a su madre en Turrialba

El Tribunal de Apelación de Cartago confirmó este miércoles la sentencia de 39 años de prisión contra un hombre apellidado González por asesinar a su madre, Julia Dittel, de 63 años, y luego robarle sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron el 20 de febrero del 2025 en Cartago y, además del homicidio, al hombre se le condenó por robo simple.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, esa mañana de febrero, González llegó a la casa de su mamá, ubicada en Turrialba. La investigación señala que el hombre llamó a la puerta y la víctima, confiando en la relación de parentesco que mantenían, le permitió ingresar y permanecer allí.

Una vez dentro de la casa, González la atacó con la intención de matarla. La Fiscalía señaló que el sujeto la golpeó en el rostro con sus puños y posteriormente la sujetó con fuerza del cuello hasta asfixiarla.

González irá 39 años a la cárcel. (MSP/Fuerza Pública)

Tras cometer el crimen y aprovechando que su madre ya había fallecido, el sentenciado habría revisado el bolso de la víctima para apoderarse de sus bienes. Según el expediente judicial, sustrajo dinero en efectivo y un teléfono celular antes de huir del lugar.

Una publicación de La Nación en ese entonces indicaba que Doña Julia siempre recibía a las visitas con una sonrisa y un abrazo. En La Isabel de Turrialba, donde vivió durante años, la recordaban como una mujer alegre, generosa y con un corazón lleno de fe.

González fue sentenciado en abril de este año, pero su defensa apeló la resolución que hoy fue rechazada.