Tres jóvenes de entre 20 y 23 años fueron asesinados a balazos entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, en hechos ocurridos en Puntarenas y San José, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Dos de los homicidios se registraron en Barranca de Puntarenas, mientras que el tercero ocurrió en Hatillo 8, en San José. En uno de los casos, las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años como sospechoso.

Dos homicidios en Barranca, Puntarenas

El primero de los casos ocurrió pasadas las 8 p. m. del viernes, en el caserío Los Popos, en Barranca, Puntarenas, donde fue asesinado un joven de apellido Espinoza, de 23 años.

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, en el lugar se escucharon varias detonaciones de un arma de fuego y, posteriormente, el joven fue encontrado sin vida en la calle.

Según el OIJ, Espinoza presentaba heridas de bala en la cara y la espalda.

Horas después, pasadas las 10 p. m., otro joven de apellido Rojas, de 20 años, fue asesinado en la localidad de El Progreso, también en Barranca.

Según la versión preliminar, Rojas caminaba por la vía pública cuando pasó frente a la vivienda de un adolescente de 16 años, quien se encontraba en las afueras de la casa.

En apariencia, ambos sostuvieron una riña y luego Rojas recibió varios disparos. El OIJ informó que el joven fue baleado en la cara, el pecho y la espalda.

La Fuerza Pública detuvo en el lugar al menor de 16 años, quien figura como sospechoso del homicidio y lo trasladó al Ministerio Público.

Hallan a joven asesinado a la orilla de autopista en Hatillo 8

El tercer homicidio se reportó pasada la 1 a. m. de este sábado, cuando las autoridades recibieron una alerta sobre el hallazgo de un cuerpo en Hatillo 8, San José.

La víctima fue identificada con el apellido Forero, de 23 años, quien presentaba múltiples heridas de bala en la espalda.

Según el OIJ, una persona que caminaba por el lugar observó el cuerpo a la orilla de la autopista y alertó a las autoridades.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se desplazaron al sitio, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia.