Un joven deportista de 28 años falleció el pasado viernes 13 de noviembre, al parecer tras consumir durante unos días un producto llamado “Godzilla 5 en 1”, el cual un conocido del gimnasio al que asistía en Tibás le habría instado a comprar bajo la premisa de mejorar su rendimiento, según declaraciones ofrecidas por familiares a Noticias Repretel.

Según los relatos de los familiares, el joven, llamado Daniel Rojas Zamora, sufrió un fallo en el hígado y, posteriormente, falleció a consecuencia de una falla multiorgánica.

Tras levantar el cuerpo en el Hospital México, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que está investigando el caso para determinar la causa de la muerte.

El supuesto suplemento se comercializa en redes sociales para mejorar la apariencia física, ganar masa muscular o aumentar el rendimiento atlético. Sin embargo, al consultar esta marca comercial, la misma no aparece en la base de datos de registros sanitarios del Ministerio de Salud. Además, autoridades estadounidenses advierten sobre los riesgos si es consumido por humanos.

De acuerdo con declaraciones que una hermana del fallecido ofreció a Noticias Repretel, otra persona que asistía al mismo gimnasio había instado a Rojas a adquirir y consumir un supuesto suplemento alimenticio que serviría para generar “más fuerza” e incluso ayudar con “temas de masa muscular”.

La hermana explicó que este compañero afirmaba que el producto era “completamente inofensivo” y, ante las preguntas de Rojas, insistió en que no tenía efectos secundarios.

“Por lo tanto, mi hermano confía en esta persona y empieza a tomarse estos fármacos que le causan una falla hepática”, dijo a Repretel.

Según el noticiero, la familia entregó el teléfono celular de Rojas al OIJ; fue a través de este dispositivo que él mantuvo contacto directo con la persona que le ofreció el producto y se lo hizo llegar mediante una plataforma de transporte.

La Nación envió mensajes a familiares de Daniel Rojas y está a la espera de una entrevista para profundizar en el caso.

“Godzilla 5 en 1” no está destinado al consumo humano ni a uso médico o veterinario. ("Beast Muscle" /"Beast Muscle")

“Godzilla 5 en 1”

Un sitio web llamado “Beast Muscle”, que afirma vender el fármaco, describe el producto de la siguiente manera:

“Esta combinación reúne cinco potentes Moduladores Selectivos de Receptores de Andrógenos (conocidos comúnmente en inglés como SARM) en un único y práctico frasco de 90 cápsulas. Esta mezcla sinérgica está diseñada para actuar simultáneamente sobre múltiples vías androgénicas, lo que la convierte en una herramienta versátil para la investigación avanzada sobre el anabolismo, la preservación muscular y la resistencia física”.

La página también indica que “Godzilla 5 en 1” no está destinado al consumo humano, ni a uso médico o veterinario . Por el contrario, debe utilizarse exclusivamente con fines de investigación.

Los SARM, que son sustancias químicas que imitan los efectos de la testosterona y los esteroides anabólicos, no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Esta advierte a los consumidores que sigue recibiendo informes sobre efectos adversos asociados a su uso.