Trágico accidente en Esparza cobra la vida de un joven motociclista en Acapulco de Sardinal

Un hombre de unos 25 años falleció la madrugada de este miércoles tras una colisión entre la motocicleta que conducía y un vehículo, en el sector de Acapulco de Sardinal, en Esparza, Puntarenas.

La Cruz Roja Costarricense informó que recibió el reporte del accidente a las 5:18 a. m. y desplazó una unidad básica al sitio.

A su llegada, los socorristas encontraron al motociclista sin signos vitales y prensado debajo del automóvil. Según el reporte de la institución, personas que se encontraban en el lugar lograron liberarlo.

La Cruz Roja también despachó una unidad de rescate, pero canceló su desplazamiento mientras se dirigía al sitio. De momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la colisión.