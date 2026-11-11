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Sucesos

Trágico accidente en Esparza cobra la vida de un joven motociclista en Acapulco de Sardinal

Un motociclista 25 años murió tras chocar contra un vehículo en Acapulco de Sardinal, Esparza: quedó prensado debajo del automóvil

La Cruz Roja atendió la colisión entre una motocicleta y un vehículo, reportada a las 5:18 a. m. en Esparza, Puntarenas.
La Cruz Roja atendió la colisión entre una motocicleta y un vehículo, reportada a las 5:18 a. m. en Esparza, Puntarenas. Chat vecinal
Juan Fernando Lara Salas