Uno de los testigos presenciales del homicidio de los primos Carlos Alberto y Jorge Humberto Barboza relató en juicio sobornos y una presunta amenaza que habría recibido para evitar que declarara en contra de Jean Franco Segura Gómez, señalado por el Ministerio Público como el principal sospechoso de planear y ejecutar los asesinatos.

Los homicidios ocurrieron entre la noche del jueves 6 de febrero y la madrugada del viernes 7 de febrero del 2025, en el bar Dude’s, en Heredia. Tras los hechos, el testigo, de apellido Blandón, contó que recibió una llamada de un sujeto cercano a Jean Franco.

“Me dijo que no me presentara a declarar porque (las autoridades) querían perjudicar a Jean Franco”, contó al tribunal.

Blandón afirmó que le respondió que no podía ayudarlo en nada. Sin embargo, el sujeto habría insistido. Primero, en apariencia, le ofreció dinero y luego le habría propuesto regalarle una motocicleta a cambio de que guardara silencio.

Las fiscalas Tatiana Chaves y María de los Ángeles Ramírez representan al Ministerio Público en juicio. (Natalia Vargas/La Nación)

El testigo aseguró que rechazó ambas ofertas. Según relató al tribunal de juicio, el hombre cercano a Jean Franco le respondió: “Entonces usted ya sabe cómo es...”.

Blandón es uno de los dos únicos testigos que estuvieron en el bar Dude’s la noche del doble homicidio, por lo que su declaración tiene especial relevancia para el juicio. Durante el debate, el 16 de noviembre, contó a los juzgadores el minuto a minuto de lo que pasó dentro del establecimiento esa noche de febrero.

El testigo rindió su declaración de espaldas a los imputados; sin embargo, avanzada su intervención, la fiscala a cargo del caso, María de los Ángeles Ramírez, le solicitó ponerse de pie, mirar a los acusados y reconocer si las personas a las que había mencionado durante su relato se encontraban en la sala de juicio.

En ese momento, el Blandón rompió en llanto.

“¿A qué se debe esa reacción?”, le consultó Ramírez.

“Por temor y por estar en esta situación. Viví muchas cosas con Jean Franco, siempre me daba consejos. (...) Esto lo que me ha traído es inseguridad, no tener paz, y tener que hacerle esto a un amigo. Mi vida ha cambiado totalmente. Ya no soy el mismo de antes. Antes salía y no tenía miedo de nada. Ahora todo me da miedo, siempre tengo ese temor de que me vaya a pasar algo”, lamentó.