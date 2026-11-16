La investigación por el homicidio del empresario estadounidense Kurt Eugene Van Dyke, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en Hone Creek, Cahuita, documenta una serie de amenazas y exigencias de dinero que una mujer Arroyo Ramírez, expareja del ofendido, habría hecho contra el extranjero durante los meses anteriores al crimen.

Uno de esos episodios ocurrió el 4 de enero de 2026, cuando Arroyo Ramírez presuntamente le exigió $1.500 bajo la amenaza de enviar a “la gente del Diablo” a causarles daño a otra expareja de Van Dyke y al hijo de ambos, según consta en el expediente 26-000171-0829-PE.

La investigación también incluyó entrevistas a dos exparejas del empresario quienes señalaron que la imputada mantenía con el estadounidense, desde hacía aproximadamente 10 años, “una relación ocasional de encuentros íntimos”.

De acuerdo con las declaraciones de ambas testigos, Arroyo Ramírez le hacía creer al empresario que una hija de ella era de él, para lo cual incluso le habría presentado una prueba de paternidad falsa. Esa situación, según las entrevistadas, era utilizada para exigirle dinero reiteradamente y en ocasiones mediante amenazas.

Kurt Van Dyke asesinado el 14 de agosto de este año, habría recibido múltiples amenazas de parte de una expareja, quien le demandaba pagos de ¢5 millones y más. (Facebook/Redes sociales)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribrí y la Unidad de Investigación de Asuntos por Crimen Organizado de la Fiscalía de Limón, bajo la supervisión de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial documentaron supuestas intimidaciones del 16 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la pesquisa, ese día, Van Dyke recibió mensajes de la imputada en los que le exigía ¢5 millones. Al día siguiente, la mujer lo habría vuelto a llamar con la misma exigencia.

El 14 de febrero de este año, cuando varios sujetos ingresaron a la vivienda del empresario en Hone Creek, lo maniataron y torturaron mientras intentaban obtener las claves de sus cuentas bancarias. Durante el ataque, los agresores le reclamaban dinero y le gritaban: “Usted nos debe 20 millones”, según la documentación judicial.

Supuesto robo de vehículo

Otra de las líneas de investigación se concentró en la versión que Arroyo Ramírez habría dado sobre un supuesto asalto en el que, según ella, le sustrajeron el automóvil y el teléfono celular.

Sin embargo, el OIJ localizó un Hyundai Elantra blanco de la imputada, abandonado a unos 600 metros de la entrada principal de Cahuita centro. El vehículo estaba sin daños ni señales de forzamiento y tenía la llave colocada en el llavín.

Al inspeccionar el automotor, los agentes encontraron el bolso de la mujer sobre uno de los asientos. En su interior había tarjetas, la cédula de identidad, una cadena de oro y monedas, mientras que el teléfono celular estaba oculto sobre una de las llantas delanteras.

Para los investigadores, la presencia de las pertenencias de valor dentro del carro, junto con la ausencia de daños y señales de ingreso forzado en la vivienda, constituyó evidencia de que la imputada habría simulado el robo del automóvil y del celular.

Arroyo Ramírez y un hombre de apellidos Gutiérrez Víctor cumplen seis meses de prisión preventiva por orden del Juzgado Penal de Talamanca.

Ambos fueron detenidos el 12 de noviembre durante tres allanamientos efectuados por el OIJ en Pocora de Guácimo y Astúa Pirié, en Pococí, Limón. La investigación apunta a que habrían participado en la planificación y ejecución del asalto que terminó con la muerte de Van Dyke, de 66 años.