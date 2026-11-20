Durante varios días, la ilusión de celebrar el baile de graduación se convirtió en incertidumbre para 21 estudiantes de sexto grado de la Escuela Centroamérica, en Tirrases de Curridabat. La presunta desaparición del dinero destinado a la actividad puso en riesgo una celebración que las familias prepararon durante meses. Sin embargo, el apoyo de la comunidad permitió reunir los recursos necesarios para realizar el evento este jueves 19 de noviembre.

Los estudiantes de la sección 6-2 disfrutan de su baile de graduación en Hacienda Pinares, junto con sus familiares. En total, 101 personas tenían previsto participar en la actividad, cuya realización estuvo en duda desde principios de noviembre.

El problema comenzó el pasado 3 de noviembre, cuando los padres se percataron de que ¢4 millones del fondo destinado a la celebración no estaban disponibles. Según denunciaron, parte del dinero no se pagó a la empresa encargada del evento y tampoco se encontraba en la cuenta bancaria utilizada por el grupo.

Desde marzo, las familias aportaron dinero para cubrir los gastos de la graduación. Además, organizaron rifas, ventas y otras actividades para ayudar a los estudiantes que no podían asumir el costo de la celebración.

Ante lo ocurrido, los padres presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra un hombre de apellidos Cervantes Agüero, quien tenía a su cargo la tesorería del comité organizador. El caso se tramita bajo el expediente 26-003312-0175-PE.

La solidaridad permitió salvar el baile de graduación

Tras conocer el faltante, los padres iniciaron una campaña para conseguir los recursos necesarios antes de la fecha programada. La iniciativa recibió el respaldo de vecinos, comerciantes y personas de otras comunidades que se enteraron de la situación.

Una de las principales estrategias fue la campaña 1 rojo por una noche mágica, mediante la cual solicitaron colaboraciones económicas para financiar el evento.

También organizaron ventas de alimentos en la escuela, rifas y actividades de zumba. Los negocios de Tirrases aportaron dinero y productos, mientras que otras personas realizaron transferencias mediante Sinpe Móvil o acudieron al centro educativo para entregar efectivo.

Katherin Mora Rivera, madre de familia e integrante del comité organizador, confirmó que el 16 de noviembre lograron reunir el dinero necesario para cubrir la celebración, después de varios días de actividades y solicitudes de colaboración.

“Cada donación, compra y aporte significó muchísimo para nosotros. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos tendieron la mano. Nuestro deseo es que todos los niños y niñas que se vieron afectados puedan disfrutar de su baile de graduación porque todos merecen vivir ese momento tan especial y bonito”, expresó Mora.

La madre explicó que cada donación, compra y transferencia contribuyó a alcanzar la meta. Para las familias, la respuesta de las personas representó un alivio ante la posibilidad de que sus hijos perdieran una actividad que esperaron durante meses.

Jacqueline López, otra de las madres que integran el comité, explicó que la organización mantuvo reuniones constantes para revisar los ingresos de la campaña y coordinar las actividades.

Los padres realizaron videollamadas para actualizar las cifras y definir los siguientes pasos. También sostuvieron una reunión presencial en la que confirmaron que ya contaban con los recursos necesarios para realizar el baile.

López destacó la participación de los vecinos de Tirrases, especialmente de los comercios y las personas que colaboraron con las ventas, las rifas y las donaciones.

Como muestra de agradecimiento, los organizadores planean preparar un video durante el baile para reconocer a las personas que contribuyeron a financiar la celebración.

Denuncia por presunta desaparición del dinero continúa

Pese a que los estudiantes podrán disfrutar de su graduación, la denuncia por la presunta desaparición de ¢4 millones continúa en trámite ante el Ministerio Público.

Según indicaron los padres, el hombre de apellidos Cervantes Agüero no volvió a comunicarse con el comité ni devolvió el dinero faltante.