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Sucesos

Padres de escuela de Curridabat denuncian a tesorero por desaparición de ¢4 millones del baile de graduación de sexto grado: ‘Tiene que pagar por el daño que hizo’

A menos de dos semanas del baile, los padres y los niños se dieron cuenta de que no se había pagado el baile. Ahora, lanzan una campaña ‘un rojo por una noche especial’ para que los estudiantes puedan disfrutar su actividad de graduación

Baile de graduación
Los niños ya tenían todo listo para su baile de graduación. (Imagen con fines ilustrativos) IA gemini

Keyna Calderón, corresponsal y Natalia Vargas