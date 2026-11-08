Padres de escuela de Curridabat denuncian a tesorero por desaparición de ¢4 millones del baile de graduación de sexto grado: ‘Tiene que pagar por el daño que hizo’

Un grupo de 21 estudiantes de sexto grado de la Escuela Centroamérica, ubicada en Tirrases de Curridabat, tenía listos sus vestidos y trajes para celebrar el baile de graduación el próximo 19 de noviembre. Desde marzo de este año, los padres aportaron dinero al fondo con el que se pagaría el evento, pero el 3 de noviembre se percataron de que los ¢4 millones recaudados desaparecieron.

Menos de dos semanas antes de la actividad, los familiares se enteraron de que no se había pagado a la empresa donde se llevaría a cabo el baile. Los ¢4 millones correspondían tanto a las cuotas de los estudiantes como a los aportes de los familiares que asistirían al evento, en Hacienda Pinares.

Por ello, los papás presentaron una denuncia ante el Ministerio Público la semana anterior contra un hombre de apellido Agüero, padre de uno de los estudiantes, quien era el tesorero del comité de padres. El caso se tramita bajo el expediente 26-003312-0175-PE.

Lidia Marín Alvarado, quien forma parte del comité, explicó a La Nación que a lo largo del año hicieron rifas, ventas y otras iniciativas para recaudar fondos y ayudar a los muchachos que, por su situación económica, no podían pagar.

El 3 de noviembre, durante la reunión de padres en la que se enteraron del faltante del dinero, Marín explicó que enfrentaron al sospechoso y este habría manifestado que no tenía que dar información sobre los fondos.

La Nación hizo dos llamadas y envió un mensaje este domingo al denunciado, pero no hubo respuesta.

‘El sacrificio fue enorme’

“El día de la reunión de padres, las mamás lloraron y cuando llegó el tesorero lo enfrentamos pidiendo explicaciones”, dijo Marín.

El sujeto, en apariencia, se comprometió a hacer el depósito a la empresa organizadora del evento, pero esto no sucedió.

“Los chicos siguen ilusionados con su baile. De igual forma estamos buscando ayudas, hay personas que han sido solidarias para lograr que todos los chicos vayan con sus familiares para que puedan compartir con ellos. No queremos romperles la ilusión porque al fin y al cabo son niños, el monto aproximado por persona es de casi ¢40.000. Lastimosamente vivimos en un barrio donde hay mucha pobreza, pero independientemente de eso los papás hacemos un esfuerzo", explicó la madre de familia.

Jacqueline López, otra de las integrantes del comité, contó a este diario que su familia pagó ¢150.000 para que tres familiares pudieran asistir. “Esa inversión solo es para el pago del baile, pero el trabajo de todo el año también es parte del esfuerzo”, dijo.

“Ya tenemos vestidos, zapatos, etcétera. Estamos muy tristes, abrumados y decepcionados. Mi hija se puso a llorar. Ella hacía ventas para recoger dinero”, agregó.

Katherin Mora Rivera manifestó que invirtió ¢237.000 para que fueran seis allegados al baile. “El sacrificio fue enorme, estamos tratando de buscar soluciones con actividades y en busca de padrinos y madrinas. Me pongo en los zapatos de todas y sé la impotencia que sentimos como familia. Todos los padres trabajamos muy duro por los sueños de nuestros hijos para que una persona sin piedad goce del sacrificio de todos nosotros”, dijo.

Campaña ‘Un rojo por una noche especial’

Las familias lanzaron una campaña denominada “Un rojo por una noche especial”, para la cual habilitaron el número de Sinpe Móvil 8977-3762.

Los padres de familia están recaudando fondos para llevar a cabo la actividad. (Cortesía/Cortesía)

Excusas para no girar el dinero

Marín contó que el denunciado dio una serie de excusas. Primero, dijo, aseguró que los fondos estaban en una cuenta del Banco de Costa Rica (BCR) y que, aparentemente, lo llamaron del Área de Fraudes y le retuvieron el dinero. Para justificarlo, Agüero envió a los padres un comprobante bancario aparentemente falso.

“Sospechábamos que el dinero ya no estaba. Nos reunimos junto a los que organizamos el evento y los del lugar para que se enteraran de lo que estaba ocurriendo”, dijo Marín.

Ante las sospechas, una de las madres se presentó al banco y mostró el comprobante que les había enviado Agüero. “Tenía anomalías muy evidentes y ahí le dijeron que el logo ya no se utiliza y que en lugar de poner ´débito´ decía ´dedito´. Y en la parte de donde dice los derechos, decía 2021 en lugar de 2026”, afirmó.

Mora, otra de las madres, secundó esta versión y agregó que, cuando le consultaron por el comprobante, Agüero negó que fuera falso y dijo que no tenía que dar explicaciones. “Se mostró tranquilo y más bien cuando todos los papás empezaron a reclamar, él empezó a alzar la voz”, dijo.

“Tiene que pagar por el daño que hizo. Es injusto que ande por la vida como si nada”, concluyó esta madre.