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Sucesos

Sociedades lícitas servirían de mampara para contrabando de cigarros y licores

Según estimaciones del sector privado, solo el 20% de lo que importan es legal y el 80% sería producto ilícito.

Decomisos y detenidos por caso de contrabando.
Decomisos y detenidos por caso de contrabando. Cortesía
Christian Montero

Empresarios formales costarricenses, domiciliados en el Caribe, estarían introduciendo cigarrillos y licores al país sin pagar impuestos.

Información de inteligencia en poder de la industria tabacalera y de las autoridades policiales da cuenta de dos empresarios que estarían usando sociedades formales para cometer el contrabando. Se trataría de comerciantes de Guápiles en Pococí de Limón y de Turrialba, en Cartago. La Nación se reserva las identidades de ambos para no entorpecer las pesquisas que están en trámite.

Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito (OBCI), de la Cámara de Comercio, explicó las dos modalidades que tienen monitoreadas en cuanto al contrabando. Una es la de quienes actúan al margen de las autoridades en puntos fronterizos sin control. La otra, la de organizaciones que usan un entramado de sociedades anónimas para simular legalidad.