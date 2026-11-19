Un operativo conjunto entre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Limón, culminó con la detención de un hombre sospechoso de robo y transporte ilegal de combustible y el decomiso de 7.560 litros de gasolina.

La intervención y los trabajos, que se extendieron por dos días, fueron posibles gracias a una información recibida a través de la línea telefónica de Recope (1-0-0-2), según un comunicado de la refinadora de este jueves.

Durante la vigilancia, los equipos identificaron a un hombre que salió de una propiedad en Búfalo de Río Blanco, después de que varias pichingas fueran cargadas en la cajuela de su vehículo.

La Fuerza Pública interceptó y registró el vehículo a unos 17 kilómetros de la propiedad, en Venecia de Carrandí de Matina. Los oficiales hallaron seis recipientes que contenían un total de aproximadamente 160 litros de gasolina.

Los oficiales hallaron seis recipientes que contenían un total de aproximadamente 160 litros de gasolina en el vehículo. (Recope /Recope)

El conductor, de apellido Gutiérrez, fue detenido como sospechoso del robo y transporte ilegal de combustible, y se le impuso prisión preventiva por un periodo de tres meses.

Posteriormente, personal de Recope y de la Fuerza Pública inspeccionaron el poliducto y localizaron una manguera de alta presión que se extendía hasta la propiedad de la cual había salido el vehículo.

Tras coordinar con el OIJ, se llevó a cabo un allanamiento en la propiedad y se descubrió una bodega que contenía 37 estañones (de 200 litros cada uno), con un total de 7.400 litros de gasolina. Al sumar los 160 litros decomisados en el vehículo, la cantidad total de combustible asciende a 7.560 litros.

Al sumar los 160 litros decomisados en el vehículo, la cantidad total de combustible asciende a 7560 litros. (Recope/Recope)

(Recope/Recope)

(Recope/Recope)

2026

Durante 2026, Recope informa de la intervención de 44 tomas ilegales en el poliducto; 11 menos que las 55 registradas durante el mismo periodo del año anterior (una disminución del 20%).

“La denuncia ciudadana nos permite activar nuestros equipos de vigilancia y coordinar con las autoridades para detectar estas conexiones ilegales. Proteger el poliducto es proteger una infraestructura estratégica para Costa Rica y evitar que el combustible que pertenece a todos termine en manos de organizaciones dedicadas a actividades ilícitas”, manifestó Karla Montero, presidenta de Recope.

Al final de su comunicado, Recope recuerda a la población que puede denunciar situaciones sospechosas relacionadas con el robo de combustible (de forma confidencial y gratuita) llamando al 1-0-0-2.

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