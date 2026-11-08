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Sucesos

Presunta red criminal estaría detrás de invasión a 36 fincas en San Carlos y tendría otras 150 en la mira, denuncia regidor

Regidor de San Carlos denunció ocupaciones en 2.820 hectáreas de Cutris y Pocosol. Propietarios realizarían trámites de desalojo

Uso exclusivo de La Nación: periodistas del diario encontraron los túneles de minería clandestina de oro en cerro Conchuditas, donde centenares de mineros nicaragüenses extraen tierra todos los días.
Un regidor denuncia la ocupación de 36 fincas en San Carlos y alerta sobre otras 150 propiedades en la mira de una presunta red criminal. Alonso Tenorio
Jailine González Gómez