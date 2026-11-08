Presunta red criminal estaría detrás de invasión a 36 fincas en San Carlos y tendría otras 150 en la mira, denuncia regidor

El regidor independiente de San Carlos, Juan Pablo Rodríguez Acuña, denunció que 36 fincas, que abarcan unas 2.820 hectáreas, han sido invadidas en la zona norte del país. Según su versión, una presunta organización criminal estaría detrás de las ocupaciones y tendría identificadas otras 150 propiedades para promover nuevos ingresos.

Rodríguez hizo los señalamientos en un comunicado en el que identificó como zonas afectadas a Banderas de Pocosol, Moravia y Coopevega de Cutris, comunidades cercanas a la frontera con Nicaragua.

El grupo, detalló, identifica fincas supuestamente en condición de precario y promueve su ocupación, principalmente por parte de ciudadanos nicaragüenses.

La presunta organización agregó, cuenta con colaboradores locales que conocen los accesos a las propiedades y con profesionales en Derecho que realizan estudios registrales.

“La logística de este grupo incluye el apoyo de baquianos locales para el despliegue y ubicación de las propiedades, algunas ubicadas en terrenos de difícil acceso y, sin duda, la participación de profesionales en Derecho que realizan estudios registrales”, señaló.

Las cifras y los señalamientos sobre la presunta estructura criminal corresponden a la denuncia del regidor. El comunicado no adjunta informes policiales ni resoluciones judiciales que permitan verificar de manera independiente la existencia de esa organización o su participación en las ocupaciones.

Regidor solicita intervención del Gobierno

Rodríguez pidió al Gobierno destinar recursos de inteligencia e investigación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y de Casa Presidencial para identificar a los presuntos responsables.

En su comunicado, afirmó que algunas de las personas que participan en las ocupaciones aseguran contar con respaldo político de alto nivel.

El funcionario también planteó una posible relación entre las invasiones y la minería ilegal en la zona fronteriza. Según su denuncia, algunas de las propiedades permitirían acceder a sectores donde se extrae oro ilegalmente y a rutas próximas al río San Juan.

Regidores piden convocar a ministros y director de la DIS

El pasado 26 de octubre del 2026, Rodríguez Acuña y el también regidor independiente Esteban Rodríguez Murillo presentaron una moción ante el Concejo Municipal de San Carlos para solicitar la comparecencia de los ministros de Seguridad Pública y de Ambiente y Energía, así como del director de la DIS.

La propuesta, que consta en el oficio N.° EP 001-10-2026, busca que los jerarcas informen sobre la situación de seguridad, minería ilegal, protección ambiental y presuntas invasiones de terrenos en la zona fronteriza norte del cantón.

Los regidores solicitaron un diagnóstico oficial sobre la vigilancia fronteriza, las ocupaciones de fincas, las actividades vinculadas con la minería ilegal y los riesgos para la seguridad nacional.

La moción también plantea que las autoridades expliquen las acciones previstas a corto, mediano y largo plazo, así como los mecanismos de coordinación entre las instituciones.

Los proponentes además mencionaron reportes sobre la posible presencia de personas armadas, nuevas ocupaciones de terrenos y el presunto traslado de materiales extraídos ilegalmente hacia Nicaragua. Aclararon que corresponde a las autoridades competentes verificar esos señalamientos.

De igual forma, pidieron reservar un espacio en la sesión municipal para que dos vecinos de las comunidades fronterizas expongan sus testimonios.