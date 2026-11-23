El pastor Rodrigo Arce compartió un mensaje dedicado a sus dos hijos, quienes fallecieron la madrugada del sábado 21 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida segunda, en el centro de San José.

“Los amo hijos, siempre estarán en mi corazón. Le doy gracias a Dios por sus vidas”, escribió Arce en una fotografía en la que aparecen ambos jóvenes.

El pastor también acompañó la publicación en su perfil de Facebook con dos pasajes bíblicos.

El primero corresponde al Salmo 34:18: “Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu”.

Además, citó el versículo Juan 11:25: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. El mensaje concluyó con la palabra “Amén”.

Los fallecidos son dos hermanos de apellido Arce, de 25 y 27 años, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ambos viajaban en un automóvil que colisionó contra otro vehículo frente al edificio de Caja de Ande, en la avenida segunda.

De acuerdo con la versión preliminar del accidente, los dos automóviles circulaban en el mismo sentido cuando se produjo la colisión, por razones que todavía están bajo investigación.

Tras el primer impacto, el automóvil en el que viajaban los hermanos chocó contra un poste. Los dos jóvenes fallecieron en el sitio.

Un tercer hombre que viajaba con ellos fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

El OIJ informó que el conductor del otro automóvil involucrado en el accidente dio negativo en la prueba de alcoholemia.