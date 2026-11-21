El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a los dos hombres que fallecieron la madrugada de este sábado 21 de noviembre en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida segunda, en el centro de San José.

Se trata de dos hermanos de apellido Arce, de 25 y 27 años, quienes viajaban en un automóvil que chocó contra otro vehículo frente al edificio de Caja de Ande.

Según la versión preliminar, ambos automóviles circulaban en el mismo sentido cuando, por razones que todavía investigan, se produjo una colisión.

Tras el impacto, el carro en el que viajaban los hermanos chocó contra un poste. Ambos fallecieron en el sitio.

Un tercer hombre que viajaba con ellos fue llevado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

El OIJ indicó que al conductor del otro carro involucrado dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Otro hombre falleció en accidente en Hatillo

El OIJ también informó sobre la muerte de un hombre de apellido Castro, de 46 años, en otro accidente de tránsito ocurrido después de las 7 a. m. de este sábado en la radial hacia Alajuelita, en Hatillo.

De acuerdo con la información preliminar, Castro viajaba como acompañante en una motocicleta que derrapó.

Tras la caída de ambos hombres, Castro fue golpeado por un carro que transitaba por el lugar y falleció.

Las pruebas de alcoholemia practicadas tanto al conductor de la motocicleta como al del automóvil dieron resultados negativos, según el OIJ.

Estas tres muertes se suman a la de un motociclista que falleció durante la madrugada del sábado en Turrialba, en Cartago, tras un choque entre dos motocicletas.