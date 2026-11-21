Tres personas fallecieron y otras nueve fueron trasladadas en condición crítica a centros médicos como consecuencia de nueve accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del viernes 20 de noviembre y la madrugada de este sábado 21, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

Los incidentes se registraron entre las 6 p. m. del viernes y las 5 a. m. del sábado en distintos puntos del país.

Uno de los accidentes más graves ocurrió a las 4:09 a. m. en la avenida segunda, en el centro de San José, cuando dos vehículos chocaron frente al edificio de Caja de Ande. La colisión dejó dos personas fallecidas y una tercera fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia.

Otro accidente mortal se registró a las 3:39 a. m. en Turrialba, en Cartago, donde dos motocicletas colisionaron. Uno de los conductores falleció en el sitio y el otro fue trasladado en condición crítica al Hospital de Turrialba.

Siete accidentes más durante la noche

La Cruz Roja también atendió otros siete accidentes de tránsito en los que siete hombres adultos fueron trasladados en condición crítica a distintos centros médicos.

Tres de estos incidentes ocurrieron por vuelcos de motocicletas en Coto Brus, de Puntarenas; Pérez Zeledón, de San José; y Guápiles, de Limón.

Otro vuelco de motocicleta se registró en Sabanilla de Alajuela, mientras que en Aserrí, en San José, un motociclista resultó gravemente herido tras chocar contra un poste del alumbrado público.

En Cutris de San Carlos, en Alajuela, también se reportó una colisión entre un carro y una moto. Por su parte, en Liberia, Guanacaste, un vehículo chocó contra un objeto fijo.