Accidentes de tránsito dejan dos motociclistas fallecidos

Dos accidentes de tránsito registrados durante la mañana y tarde de este sábado, dejaron como saldo dos motociclistas fallecidos.
El primer percance se produjo poco antes de mediodía en San Rafael de Guatuso, donde una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara de frente contra un camión.
El hombre fue trasladado en condición delicada a la clínica local.
El otro accidente ocurrió sobre la ruta 32 a su paso por la localidad de Mercedes de Guácimo, a la 1:16 p.m. según el reporte de la Cruz Roja.
En el lugar, el choque entre un carro y una motocicleta dejó una persona fallecida y dos heridas.
La víctima fatal resultó ser un hombre de unos 50 años.
El accidente provocó el cierre de un tramo de la vía a Limón durante varias horas.