Accidentes de tránsito dejan dos motociclistas fallecidos

Dos accidentes de tránsito registrados durante la mañana y tarde de este sábado, dejaron como saldo dos motociclistas fallecidos.

El primer percance se produjo poco antes de mediodía en San Rafael de Guatuso, donde una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido luego de que la motocicleta en la que viajaban colisionara de frente contra un camión.

El hombre fue trasladado en condición delicada a la clínica local.

El otro accidente ocurrió sobre la ruta 32 a su paso por la localidad de Mercedes de Guácimo, a la 1:16 p.m. según el reporte de la Cruz Roja.

En el lugar, el choque entre un carro y una motocicleta dejó una persona fallecida y dos heridas.

La víctima fatal resultó ser un hombre de unos 50 años.

El accidente provocó el cierre de un tramo de la vía a Limón durante varias horas.