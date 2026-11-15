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El País

Accidentes de tránsito dejan dos motociclistas fallecidos

Colisiones entre motocicletas y vehículos dejaron dos fallecidos en Limón y Guatuso

Dos motociclistas perdieron la vida este sábado en accidentes de tránsito.
Dos motociclistas perdieron la vida este sábado en accidentes de tránsito. Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN
Patricia Recio