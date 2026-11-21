Un operativo contra la minería ilegal en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos, permitió a las autoridades localizar 2.000 sacos con sedimento y 50 piletas utilizadas para procesar este material.

El hallazgo fue informado este sábado 21 de noviembre por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que mantiene una intervención policial aérea y terrestre en la zona.

En el operativo participan oficiales de la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la Policía de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

Así fue el operativo contra la minería ilegal en el cerro Conchuditas, donde la Policía encontró 2.000 sacos con sedimento y 50 piletas para procesar material

Además de los sacos y las piletas, los policías encontraron 20 estructuras artesanales conocidas como champas, siete estañones, 30 pichingas, 10 mangueras, seis carpas, una planta eléctrica y una bomba de extracción de agua.

También localizaron herramientas y equipos, entre ellos, rotomartillos, palas, carretillos, un congelador, una cocina de gas y galones de gasolina.

Gerald Camacho, director general de la Policía de Fronteras, explicó que las autoridades mantienen patrullajes constantes en el corredor fronterizo, especialmente en las zonas donde se desarrolla minería ilegal.

Las autoridades localizaron 2.000 sacos con sedimento y 50 piletas utilizadas para procesar material en Conchuditas. (MSP/Suministrada)

“Este operativo es permanente a lo largo del año, pero tenemos operaciones especiales de refuerzo en esta época”, afirmó Camacho.

El MSP, además, informó que la operación cuenta con apoyo aéreo mediante helicópteros del Programa de Aviación que el Gobierno de Estados Unidos mantiene en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) de Costa Rica.

Los oficiales permanecen en el cerro para resguardar los sitios utilizados en la extracción ilegal de oro, detener a las personas involucradas y decomisar herramientas, maquinaria y otros equipos empleados en esta actividad.

El operativo en Conchuditas contó con apoyo aéreo mediante helicópteros de un programa del Gobierno de Estados Unidos. (MSP/Suministrada)

El MSP hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que autorizaría la exploración y explotación de minería a cielo abierto en San Carlos. No obstante, las fracciones del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional (PLN) se oponen al proyecto del gobierno y a la extracción del oro de la zona, ya que consideran que podría generar daño ambiental.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, en lo que va del 2026 se registra la aprehensión de 528 personas, entre ellas 239 por condición migratoria irregular, 194 por infracciones al Código de Minería, 17 por asuntos relacionados con drogas y seis por infringir la Ley de Armas y Explosivos.