Uno de los casos ocurrió en el costado sur del Parque Nacional, en San José, donde los oficiales encontraron a dos hombres con una pistola, un arma menos letal, dos cargadores y 30 municiones calibre 9 milímetros.
Según el reporte policial, ambos sujetos se encontraban a unos 25 metros de una multitud de personas.
Las intervenciones también se extendieron a Grecia de Alajuela, donde las autoridades aprehendieron a un hombre que presuntamente portaba marihuana, cocaína, crack y dinero en efectivo.
En Palmares, los oficiales decomisaron las mismas tres drogas, un arma menos letal y ¢655.000 en efectivo.
El Ministerio de Seguridad Pública no detalló las cantidades de droga incautadas ni la situación judicial de las personas involucradas.
Operativo de Halloween deja decomiso de armas, municiones y drogas en tres puntos de Costa Rica
Por otro lado, la Policía de Tránsito reportó 788 multas y 77 motocicletas decomisadas durante operativos realizados este sábado 31 de octubre, previo a la tradicional caravana del payaso.
Además, las autoridades decomisaron 53 juegos de placas de motocicletas, dos vehículos de otro tipo y 20 juegos de placas adicionales.
Vigilancia continuará este sábado 31 de octubre
La Fuerza Pública mantendrá el operativo de Halloween este sábado con recorridos y presencia policial en diferentes puntos del país.
Las autoridades reforzarán la vigilancia en centros comerciales, bares y establecimientos donde se realicen fiestas de disfraces y otras actividades relacionadas con la celebración.
El despliegue también incluirá templos y cementerios, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.