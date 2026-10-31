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Sucesos

Operativo de Halloween deja decomiso de armas, municiones y drogas en tres puntos de Costa Rica

Dos hombres fueron sorprendidos con una pistola y 30 municiones cerca de una multitud en San José. Fuerza Pública mantendrá la vigilancia este sábado

Personal de la Cruz Roja Costarricense y Fuerza Pública atendieron la emergencia por un atropello mortal ocurrido la noche de este sábado en Santo Domingo de Heredia.
La Fuerza Pública decomisó armas, municiones y drogas durante la primera noche del operativo de Halloween en San José, Grecia y Palmares. Reiner Montero
Silvia Ureña Corrales

La Fuerza Pública decomisó armas, municiones y drogas durante la primera noche del operativo de Halloween, realizada el viernes 30 de octubre en San José y Alajuela.

Uno de los casos ocurrió en el costado sur del Parque Nacional, en San José, donde los oficiales encontraron a dos hombres con una pistola, un arma menos letal, dos cargadores y 30 municiones calibre 9 milímetros.

Operativo de Halloween deja decomiso de armas, municiones y drogas