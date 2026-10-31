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El País

Policía de Tránsito decomisa 77 motocicletas y aplica 788 multas previo a la ‘caravana del payaso’

Los operativos también dejaron en total 79 vehículos decomisados y 73 juegos de placas retirados. Las autoridades reforzarán la vigilancia durante la noche

La Policía de Tránsito reforzó los controles en carretera ante la tradicional 'caravana del payaso', convocada para este sábado 31 de octubre.
La Policía de Tránsito reforzó los controles en carretera ante la tradicional 'caravana del payaso', convocada para este sábado 31 de octubre. MOPT
Silvia Ureña Corrales

La Policía de Tránsito reportó 788 multas y 77 motocicletas decomisadas durante operativos realizados este sábado 31 de octubre, previo a la tradicional “caravana del payaso”.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y las policías municipales.

Además, las autoridades decomisaron 53 juegos de placas de motocicletas, dos vehículos de otro tipo y 20 juegos de placas adicionales.