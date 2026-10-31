Policía de Tránsito decomisa 77 motocicletas y aplica 788 multas previo a la ‘caravana del payaso’

La Policía de Tránsito reportó 788 multas y 77 motocicletas decomisadas durante operativos realizados este sábado 31 de octubre, previo a la tradicional “caravana del payaso”.
Las acciones se desarrollaron en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y las policías municipales.
Además, las autoridades decomisaron 53 juegos de placas de motocicletas, dos vehículos de otro tipo y 20 juegos de placas adicionales.
La Policía de Tránsito informó de que los operativos continuarán durante la noche, ante la convocatoria de motociclistas para participar en la “caravana del payaso”.
Esta actividad suele realizarse durante las celebraciones de Halloween y el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense, con recorridos desde distintos puntos del área metropolitana.
Según información recopilada por Tránsito, entre las rutas que podrían verse afectadas figuran la Circunvalación, la autopista General Cañas, la ruta 27 y la Florencio del Castillo.
También podrían registrarse afectaciones en Paseo Colón, La Sabana y avenida segunda, en San José.