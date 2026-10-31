Policía de Tránsito decomisa 77 motocicletas y aplica 788 multas previo a la ‘caravana del payaso’

La Policía de Tránsito reportó 788 multas y 77 motocicletas decomisadas durante operativos realizados este sábado 31 de octubre, previo a la tradicional “caravana del payaso”.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y las policías municipales.

Además, las autoridades decomisaron 53 juegos de placas de motocicletas, dos vehículos de otro tipo y 20 juegos de placas adicionales.

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