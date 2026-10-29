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El País

Tránsito alista operativo para hacer frente a ‘caravana del payaso’: estas serían las rutas que tomarían los motociclistas este 31 de octubre

La policía de tránsito realizará retenes y controles para evitar que la caravana de motociclistas genere caos vial este 31 de octubre

La llamada 'caravana del payaso' se realiza usualmente durante las celebraciones de Halloween.
La llamada 'caravana del payaso' se realiza usualmente durante las celebraciones de Halloween.
Patricia Recio

La Policía de Tránsito alista desde ya un fuerte operativo para hacer frente a la tradicional “caravana del payaso”, convocada por motociclistas del área metropolitana para este sábado 31 de octubre.

El director de tránsito, Erick Calderón, detalló que más de 100 oficiales de ese cuerpo policial se concentrarán en los operativos, en al menos 20 puntos de la capital.

Además, contarán con apoyo de la Fuerza Pública y las policías municipales de San José, Curridabat, Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, Escazú, Santa Ana y Belén, entre otras del área periférica.