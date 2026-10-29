Tránsito alista operativo para hacer frente a ‘caravana del payaso’: estas serían las rutas que tomarían los motociclistas este 31 de octubre

La Policía de Tránsito alista desde ya un fuerte operativo para hacer frente a la tradicional “caravana del payaso”, convocada por motociclistas del área metropolitana para este sábado 31 de octubre.

El director de tránsito, Erick Calderón, detalló que más de 100 oficiales de ese cuerpo policial se concentrarán en los operativos, en al menos 20 puntos de la capital.

Además, contarán con apoyo de la Fuerza Pública y las policías municipales de San José, Curridabat, Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, Escazú, Santa Ana y Belén, entre otras del área periférica.

Los policías instalarán un puesto de mando, desde donde se monitorearán las principales rutas a través de las cámaras de seguridad instaladas por los municipios en distintas zonas.

Calderón dijo que la idea es disuadir a los motorizados para que no participen de las llamadas “rodadas” que suelen colapsar arterias principales de San José y alrededores.

La caravana convocada por motociclistas usualmente colapsa vías principales de ingreso y salida al casco central de San José. (Alonso Tenorio)

Entre las rutas que se verían afectadas por la caravana, según los datos que ha recopilado el Tránsito, suelen estar la Circunvalación, la ruta 1 (General Cañas), la ruta 27 y la Florencio del Castillo.

Además, podrían verse impactadas vías centrales en la capital como el Paseo Colón, los alrededores de La Sabana y la avenida segunda.

La “caravana del payaso” suele realizarse con motivo de las celebraciones de Halloween o Día de la Mascarada costarricense. Usualmente, los recorridos inician desde horas de la tarde en distintos puntos, desde donde se trasladan a un solo sitio de concentración.

El director de Tránsito explicó que el principal problema de estos eventos, además de la afectación en el tránsito, es que hay quienes aprovechan la multitud para cometer vandalismo y realizar maniobras peligrosas que podrían ocasionar accidentes de tránsito.

“El recurso policial va a estar posicionado no solo para disuadirlos, sino que también vamos a tener un grupo bastante importante para poderlos encapsular y revisar, porque lamentablemente muchos de ellos están sin licencia, muchas de las motocicletas no están a derecho en materia de marchamo y de revisión técnica, e inclusive no utilizan los dispositivos de seguridad que deberían portar”, aseguró.

Calderón agregó que también realizaron coordinaciones para liberar espacios en los depósitos vehiculares para aquellas motocicletas que deban ser decomisadas por infringir la Ley de Tránsito.

El nuevo director de Tránsito adelantó que uno de los desafíos que enfrentan en la recta final de este año es reducir las muertes en carretera, por lo que buscarán intensificar los operativos para detectar la circulación de vehículos que anden en condiciones irregulares.

Asimismo, adelantó que trabajan en una estrategia para reducir las presas en las principales vías de acceso al área metropolitana, principalmente en hora pico.

“Una meta que nos hemos trazado, además de que la policía esté muy visible, es que administrativamente hay varios aspectos que también vamos a estar trabajando para poder mejorar las condiciones, como por ejemplo, el levantamiento de la flotilla vehicular, las delegaciones, la estructura jerárquica y manual de puestos de los policías de tránsito”, agregó.